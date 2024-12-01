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«Далекие близкие» и «Не хороните меня без Ивана» претендуют на Дальневосточную кинопремию

1 декабря
2024 год

Новости кино >>
1 декабря 2024
Национальная кинематографическая премия за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России объявила шорт-лист номинантов. В список вошли 14 проектов, уточняет пресс-служба мероприятия.

«Далекие близкие» и «Не хороните меня без Ивана» претендуют на Дальневосточную кинопремию
фото: пресс-служба премии

В шорт-листе представлены фильмы «Белый ангел тундры» Александра Лукина, «Вертолет» Михаила Лукачевского, «Вулкан блюз» Ильи Желтякова, «Далекие близкие» Ивана Соснина, «Дьулуур: Мас-рестлинг» Валентина Макарова, «Женский голос Арктики» Милы Кудряшовой, «История камчатского сноубординга» Михаила Мороза, «Колымская весна» Татьяны Ильиной, «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой, «Огненный лис» Дмитрия Шпиленок, «Семь дней осени» Алексея Головкова, «Современные герои Арктики» Михаила Лукачевского, Эдуарда Новикова и Семена Аманатова, «Тайна мыса Анастасии» Александра Зарчикова, а также «Чип внутри меня» Юлии Киселевой.

Экспертный совет выберет лауреатов премии в категориях «лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал», «лучший сценарий», «лучшая режиссерская работа» и «лучший дебют». Также оргкомитет вручит специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока». Победителей объявят на торжественной церемонии, которая пройдет 20 декабря в Москве.
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Семён АманатовЛюбовь Борисова (II)Алексей ГоловковИлья ЖелтяковТатьяна ИльинаЮлия КиселеваМила КудряшоваМихаил ЛукачевскийАлександр Лукин (II)Валентин Макаров (IV)Михаил Мороз (II)Эдуард НовиковИван СоснинДмитрий Шпиленок
фильмы
Белый ангел тундрыВертолётДалёкие близкиеДжулур: мас-рестлингНе хороните меня без ИванаОгненный лисЧип внутри меня

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