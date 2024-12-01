«Далекие близкие» и «Не хороните меня без Ивана» претендуют на Дальневосточную кинопремию

Национальная кинематографическая премия за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России объявила шорт-лист номинантов. В список вошли 14 проектов, уточняет пресс-служба мероприятия.
Экспертный совет выберет лауреатов премии в категориях «лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал», «лучший сценарий», «лучшая режиссерская работа» и «лучший дебют». Также оргкомитет вручит специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока». Победителей объявят на торжественной церемонии, которая пройдет 20 декабря в Москве.
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