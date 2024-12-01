Елена Муравьева вновь станет «Некрасивой подружкой», а Павел Харланчук разгадает «Секрет упавшей звезды»

ТВЦ анонсировал премьеры последнего месяца этого года. Пятого декабря выйдут сразу два новых сезона самого рейтингового сериала телеканала «Некрасивая подружка» с Еленой Муравьевой в главной роли.
фото: кадр из сериала «Некрасивая подружка»
Как сообщает пресс-служба ТВЦ, в новых сериях с названиями «Муха в янтаре» и «Кровавая Мэри» главная героиня Тоня (Елена Муравьева) не только сама становится подозреваемой в тяжком преступлении и попадает за решетку, но также помогает в расследовании исчезновения бывшего мужа новой коллеги Леонида (Николай Иванов).
«За пять лет, которые сериал идет в эфире, я научилась у моей Тони отстаивать свою точку зрения, настаивать на своем, если я уверена, что правда на моей стороне.В этой истории изначально придуманы живые персонажи, и мы стараемся их всеми силами оставлять реальными, настоящими, наверное, поэтому они "живут" уже столько сезонов. А еще мы и вне съемок очень дружны с ребятами, которые играют основных героев – с Филиппом Азаровым, Юлей Юрченко, Колей Ивановым, Виталиком Сазоновым – всегда стараемся поддерживать друг друга», — рассказала Елена Муравьева.
У продолжения сериала появился новый режиссер Наталья Углицких, которая снимала новые эпизоды другого популярного проекта ТВЦ «Загадки».
фото: кадр из детектива «Черные начинают – белые выигрывают»
12 и 13 декабря состоится премьера новых частей детективов по мотивам романов Анны и Сергея Литвиновых «Улыбка смерти на устах» и «Смерть за добрые дела». Фильмы будут называться «И ты увидишь свет» и «Секрет упавшей звезды», соответственно. Главные роли в них исполнили Дарья Пармененкова, Павел Харланчук и Владимир Кошенков. В новых сериях детектива Маша и Максим не только расследуют очередные преступления, но и станут мужем и женой. Днем позже, 13 декабря, состоится премьерный показ нового детектива «Конец игры». На экране появятся Артем Крылов, Екатерина Журавлева, Александр Шестопалов, Никита Мучкаев, Надежда Мороз и другие. Герой Артема Крылова – следователь Егор Синицын, у которого в авиакатастрофе погибает бывшая жена. По стечению обстоятельств, мужчине поручают расследовать убийство молодого человека, который изначально должен был лететь тем же рейсом, что и его покойная экс-супруга. Расследование приводит Егора к таинственной женщине, которую он видел в аэропорту перед крушением самолета.
20 декабря, впервые на экран выйдет двухсерийная остросюжетная мелодрама «Главное желание». Фильм расскажет о 30-летней Насте (Евгения Замулина), которая узнав о неизлечимой болезни своей матери Людмилы (Елена Бурханова-Калинина), решает ничего ей не говорить, а сделать маму максимально счастливой в ее последние дни жизни. Настя устраивает маме «московские каникулы» и знакомит ее с лже-женихом. 25 и 26 декабря пройдет показ премьерных серий третьего и четвертого сезонов медицинской драмы «Зовите Ермолова!», в которой играют Владимир Колганов, Любовь Виролайнен, Наталья Высочанская, Станислав Беляев, Яков Шамшин и другие. По сюжету Ермолов (Владимир Колганов) стал убежденным провинциалом: таскает воду из колодца, дружит с соседями, крутит роман с местной разведенкой. Деньги и почести у него уже были – теперь он хочет покоя и чистой совести. Но с этим все сложно. Во-первых, к нему приезжает отец, с которым его связывают очень сложные отношения. Причем не один, а с молодой женой, в которую когда-то в юности был влюблен сам Ермолов. Во-вторых, больница борется за грант, который позволит закупить дорогое оборудование. Конкуренты используют грязные методы – и, похоже, у Ермолова шансов мало.
А под самый занавес года, 27 декабря, зрителей ожидает еще одна остросюжетная мелодрама «Что он сказал?». Главные роли в проекте исполнили Зоя Мансурова, Стефан Де Дюрфор, Олег Филипчик и Ирина Князьниделина. По сюжету Даша Голованова (Зоя Мансурова) трудится домработницей в богатой семье. И тут сначала любовница работодателя Станислава Столярова (Олег Филипчик) решает заявить о себе, а затем внезапно от сердечного приступа умирает сам Стас, успев перед смертью сказать очень странные слова. Даше предстоит пройти через опасное приключение, чтобы узнать правду и обрести свое счастье.
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