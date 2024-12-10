Побьет ли «Бесконечный замок» рекорд «Поезда "Бесконечный"»? Трейлер нового «Истребителя демонов»

Первый фильм эпической трилогии «Истребитель демонов: Бесконечный замок
» обрушится на японский прокат в 2025 году. Об амбициозных планах на бой Корпуса истребителей демонов с первородной нечистью Мудзаном Кибуцудзи объявили
в конце четвертого сезона
. Новый ролик студии ufotable
(«Пожиратель богов
», «Сказание Зестерии: Пришествие пастыря
») содержит кадры из сериала и позволяет заглянуть в затейливую цитадель, которая станет местом финальной битвы.
После инцидента в Деревне кузнецов
демоны временно приостановили атаки, сосредоточившись на поисках Нэдзуко
. Неожиданный перерыв стал для истребителей уникальной возможностью подготовиться к решающей битве. Каменный столп Гёмэй Химэдзима, осознавая всю серьезность ситуации, организует интенсивные тренировки для рядовых охотников, чтобы отточить их боевые навыки до совершенства. Восстановившись от полученных травм, Тандзиро
с энтузиазмом присоединяется к занятиям: ест лапшу наперегонки с Гию Томиокой
, отхватывает по полной от Санэми Синадзугавы, устраивает соревнования по запуску бумажных самолетиков с Муитиро Токито
, мотивирует и сплачивает молодых бойцов, к которым надменные хасиры не смогли найти подход.
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«Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом
К работе над проектом вернулись режиссер Харуо Сотодзаки
(«Дважды два — это Синобу
», «Сказания Зестирии: Крест
») и дизайнер персонажей Акира Мацусима
(«Дева Мария смотрит за вами
», анимация «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ
»).
Основные сэйю, подарившие голоса тройке лихих сёнэнов и полудемонице, также на месте:
Тандзиро — Нацуки Ханаэ
(Кэн Татакура
из «Дандадана
», Шэнь Сян
из «Нежити не повезло
»).
Нэдзуко — Акари Кито
(Бэнико Дзасики
из «Я стал учителем в школе монстров!
», Ева
из «Птичьего крыла
»).
Иносукэ
— Ёсицугу Мацуока
(Вэш
из «Тригана: Ураган
», Дзинго Раити
из «Блю Лока
»).
Дзэнъицу
— Хиро Симоно
(Кэнта
из «Терминатора Зеро
», Призрак оперы
из «Фарса убитой нежити
»).
Одна из самых прибыльных аниме-франшиз всех времен основана на манге Коёхару Готогэ
, выходившей с февраля 2016 года по май 2020-го в журнале Weekly Shonen Jump
(издательство Shueisha
). «Поезд “Бесконечный”
» до сих пор пребывает в статусе самого кассового аниме
(и полнометражного фильма японского проката), поэтому главный вызов грядущей трилогии — не одолеть демонов, но собственный абсолютный рекорд.
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