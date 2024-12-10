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Побьет ли «Бесконечный замок» рекорд «Поезда "Бесконечный"»? Трейлер нового «Истребителя демонов»

10 декабря
2024 год

Новости кино >>
10 декабря 2024
Первый фильм эпической трилогии «Истребитель демонов: Бесконечный замок» обрушится на японский прокат в 2025 году. Об амбициозных планах на бой Корпуса истребителей демонов с первородной нечистью Мудзаном Кибуцудзи объявили в конце четвертого сезона. Новый ролик студии ufotableПожиратель богов», «Сказание Зестерии: Пришествие пастыря») содержит кадры из сериала и позволяет заглянуть в затейливую цитадель, которая станет местом финальной битвы.


После инцидента в Деревне кузнецов демоны временно приостановили атаки, сосредоточившись на поисках Нэдзуко. Неожиданный перерыв стал для истребителей уникальной возможностью подготовиться к решающей битве. Каменный столп Гёмэй Химэдзима, осознавая всю серьезность ситуации, организует интенсивные тренировки для рядовых охотников, чтобы отточить их боевые навыки до совершенства. Восстановившись от полученных травм, Тандзиро с энтузиазмом присоединяется к занятиям: ест лапшу наперегонки с Гию Томиокой, отхватывает по полной от Санэми Синадзугавы, устраивает соревнования по запуску бумажных самолетиков с Муитиро Токито, мотивирует и сплачивает молодых бойцов, к которым надменные хасиры не смогли найти подход.

Читать «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом
К работе над проектом вернулись режиссер Харуо СотодзакиДважды два — это Синобу», «Сказания Зестирии: Крест») и дизайнер персонажей Акира МацусимаДева Мария смотрит за вами», анимация «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ»).

Основные сэйю, подарившие голоса тройке лихих сёнэнов и полудемонице, также на месте:

Тандзиро — Нацуки Ханаэ (Кэн Татакура из «Дандадана», Шэнь Сян из «Нежити не повезло»).
Нэдзуко — Акари Кито (Бэнико Дзасики из «Я стал учителем в школе монстров!», Ева из «Птичьего крыла»).
ИносукэЁсицугу Мацуока (Вэш из «Тригана: Ураган», Дзинго Раити из «Блю Лока»).
ДзэнъицуХиро Симоно (Кэнта из «Терминатора Зеро», Призрак оперы из «Фарса убитой нежити»).

Побьет ли «Бесконечный замок» рекорд «Поезда Бесконечный»? Трейлер нового «Истребителя демонов»

Одна из самых прибыльных аниме-франшиз всех времен основана на манге Коёхару Готогэ, выходившей с февраля 2016 года по май 2020-го в журнале Weekly Shonen Jump (издательство Shueisha). «Поезд “Бесконечный”» до сих пор пребывает в статусе самого кассового аниме (и полнометражного фильма японского проката), поэтому главный вызов грядущей трилогии — не одолеть демонов, но собственный абсолютный рекорд.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать о новом сёнэн-хите «Кайдзю №8» или интервью с создательницей «Выдающихся зверей».
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№ 1
ЛинаМисс   10.12.2024 - 10:27
Никогда не понимала аниме. Кто вообще такое смотрит читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Побьет ли «Бесконечный замок» рекорд «Поезда "Бесконечный"»? Трейлер нового «Истребителя демонов» фотографии
Побьет ли «Бесконечный замок» рекорд «Поезда "Бесконечный"»? Трейлер нового «Истребителя демонов» фотографии
Побьет ли «Бесконечный замок» рекорд «Поезда "Бесконечный"»? Трейлер нового «Истребителя демонов» фотографии
Побьет ли «Бесконечный замок» рекорд «Поезда "Бесконечный"»? Трейлер нового «Истребителя демонов» фотографии
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