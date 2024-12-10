Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ирина Розанова разоблачит семейного психолога Романа Курцына в комедии «Любовь по Фрейду»

10 декабря
2024 год

Новости кино >>
10 декабря 2024
В Москве начались съемки семейной комедии «Любовь по Фрейду» с Романом Курцыным, Владимиром Сычевым, Ириной Темичевой и Ириной Розановой в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Ирина Розанова разоблачит семейного психолога Романа Курцына в комедии «Любовь по Фрейду»
фото: пресс-служба проекта

По сюжету успешный адвокат по бракоразводным делам Егор Соколов (Роман Курцын), привыкший блистать как в суде, так и на любовном фронте, попадает в неприятности из-за своих романтических приключений. Спасаясь от разгневанных мужей своих клиенток, он решает выдать себя за семейного психолога. В этой роли Егор оказывается в доме брутального бизнесмена Федора Кормильцева (Владимир Сычев) и его жены Анжелы (Ирина Темичева), где вынужден притворяться специалистом, налаживающим семейные отношения. Однако его планам мешает подозрительная и настойчивая мама Федора Роза Ниловна (Ирина Розанова), которая готова разоблачить обман любой ценой, даже если это разрушит семью.

«Мой герой Егор — человек, который привык выкручиваться из любых ситуаций. Но в этот раз он столкнется с настоящим вызовом, который перевернет его привычную жизнь. Такого персонажа я еще не играл, и мне невероятно интересно вжиться в его образ. Я рад быть частью этого проекта, наполненного юмором, теплотой и искренними эмоциями. Уверен, что зрители узнают себя в наших героях и получат огромное удовольствие от фильма», — делится Роман Курцын.

Анфиса Чехова появится в фильме в роли надежной подруги, всегда готовой разложить карты и подсказать лучшее решение, а Юрий Кузнецов исполнит роль деда — ангела-хранителя главного героя, который приходит на помощь в трудный момент. К касту также присоединились Анастасия Черникова, Роман Попов, Анна Уколова, Игорь Жижикин и другие.

Ирина Розанова разоблачит семейного психолога Романа Курцына в комедии «Любовь по Фрейду»
фото: пресс-служба проекта

«Всем нам сейчас очень не хватает фильмов, на которые можно пойти всей семьей в кинотеатр и от души вместе посмеяться. "Любовь по Фрейду" призвана изменить эту ситуацию. Это как раз семейная комедия, сочетающая искрометный юмор, захватывающий сюжет и великолепный актерский ансамбль. Мы уверены, что зрители по достоинству оценят ее, ведь смех — это лучший способ решить любые проблемы и отлично провести время с семьей», — подчеркивает генеральный продюсер фильма Александр Златопольский.

Режиссером фильма выступает Владимир Янковский, известный по лентам «Слежка», «Колдовское озеро» и «Идеальная жена». Режиссер монтажа — Авет Оганесян, работавший также над фильмами «Я худею», «Пара из будущего» и «О чем говорят мужчины». За производство отвечает компания GOLDFIELD ENTERTAINMENT, а дистрибуцией занимается «Веста». Съемки картины проходят в Москве и поселке Архангельское и продлятся до начала января 2025 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года
«Бедный олигарх» Владимир Сычев после побега из британской тюрьмы оказался в русской деревне
персоны
Игорь ЖижикинАлександр ЗлатопольскийЮрий КузнецовРоман КурцынАвет ОганесянРоман ПоповИрина РозановаВладимир СычёвИрина ТемичеваАнна УколоваАнастасия ЧерниковаАнфиса ЧеховаВладимир Янковский
фильмы
Идеальная женаКолдовское озероО чём говорят мужчиныПара из будущегоСлежкаЯ худею

фотографии >>
Ирина Розанова разоблачит семейного психолога Романа Курцына в комедии «Любовь по Фрейду» фотографии
Ирина Розанова разоблачит семейного психолога Романа Курцына в комедии «Любовь по Фрейду» фотографии
Ирина Розанова разоблачит семейного психолога Романа Курцына в комедии «Любовь по Фрейду» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Халима Ибрагимова
7 декабря ушла из жизни актриса Халима Ибрагимова.
Олег Руденко-Травин
6 декабря ушёл из жизни актёр Олег Руденко-Травин.

День рождения >>

Светлана Антонова
Игорь Балалаев
Николай Боярский
Женя Додина
Сергей Колтаков
Денис Матросов
Семён Стругачёв
Алевтина Тукан
Юрий Цурило
Кеннет Брана
Эдит Гонсалес
Майкл Кларк Дункан
Дороти Ламур
Сара Мортенсен
Джордж Ньюберн
Тиша Стерлинг
все родившиеся 10 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Лесные спасатели
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2024
На расстоянии удара
боевик, спортивный фильм
США, 2024
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Мне тебя обещали
драма, триллер
Казахстан, 2023
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram