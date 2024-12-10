Ирина Розанова разоблачит семейного психолога Романа Курцына в комедии «Любовь по Фрейду»

По сюжету успешный адвокат по бракоразводным делам Егор Соколов (Роман Курцын), привыкший блистать как в суде, так и на любовном фронте, попадает в неприятности из-за своих романтических приключений. Спасаясь от разгневанных мужей своих клиенток, он решает выдать себя за семейного психолога. В этой роли Егор оказывается в доме брутального бизнесмена Федора Кормильцева (Владимир Сычев) и его жены Анжелы (Ирина Темичева), где вынужден притворяться специалистом, налаживающим семейные отношения. Однако его планам мешает подозрительная и настойчивая мама Федора Роза Ниловна (Ирина Розанова), которая готова разоблачить обман любой ценой, даже если это разрушит семью.
«Мой герой Егор — человек, который привык выкручиваться из любых ситуаций. Но в этот раз он столкнется с настоящим вызовом, который перевернет его привычную жизнь. Такого персонажа я еще не играл, и мне невероятно интересно вжиться в его образ. Я рад быть частью этого проекта, наполненного юмором, теплотой и искренними эмоциями. Уверен, что зрители узнают себя в наших героях и получат огромное удовольствие от фильма», — делится Роман Курцын.
«Всем нам сейчас очень не хватает фильмов, на которые можно пойти всей семьей в кинотеатр и от души вместе посмеяться. "Любовь по Фрейду" призвана изменить эту ситуацию. Это как раз семейная комедия, сочетающая искрометный юмор, захватывающий сюжет и великолепный актерский ансамбль. Мы уверены, что зрители по достоинству оценят ее, ведь смех — это лучший способ решить любые проблемы и отлично провести время с семьей», — подчеркивает генеральный продюсер фильма Александр Златопольский.
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