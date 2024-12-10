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Телепремьера «Комбинации» состоится 16 декабря

10 декабря
2024 год

Новости кино >>
10 декабря 2024
Телепремьера сериала Никиты Власова «Комбинация» об одноименной поп-группе состоится 16 декабря на Первом. Главные роли в проекте, основанном на реальных событиях, играют Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова и другие, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Комбинации» состоится 16 декабря
фото: пресс-служба Первого канала

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Алену Апину (Анастасия Уколова), Татьяну Иванов (Елизавета Базыкина) и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

«Я была настроена весьма скептично, но посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились, стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Съемочная группа сериала — это прекрасная семья, которая в течение года звонила нам, спрашивала все детали. Если бы не настойчивость режиссера Никиты Власова, его энтузиазм и любовь к музыке группы "Комбинация", ничего бы не получилось. Все это в голове, в руках и в фантазии этого человека. И у него получилось снять очень чистое, светлое, музыкальное и человеческое кино. Отдельно хочется сказать про кастинг, мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами», — говорит Алена Апина.

Сериал про легендарный герлз-бэнд стал самым успешным проектом онлайн-кинотеатра Wink.ru в 2024 году. После выхода финальной серии число зрителей «Комбинации» превысило девять миллионов. Сериал стал первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк».
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   10.12.2024 - 13:39
Америкаааааннн боййййй читать далее>>
Всего сообщений: 1
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