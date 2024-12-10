Телепремьера «Комбинации» состоится 16 декабря

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Алену Апину (Анастасия Уколова), Татьяну Иванов (Елизавета Базыкина) и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.
«Я была настроена весьма скептично, но посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились, стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Съемочная группа сериала — это прекрасная семья, которая в течение года звонила нам, спрашивала все детали. Если бы не настойчивость режиссера Никиты Власова, его энтузиазм и любовь к музыке группы "Комбинация", ничего бы не получилось. Все это в голове, в руках и в фантазии этого человека. И у него получилось снять очень чистое, светлое, музыкальное и человеческое кино. Отдельно хочется сказать про кастинг, мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами», — говорит Алена Апина.
Сериал про легендарный герлз-бэнд стал самым успешным проектом онлайн-кинотеатра Wink.ru в 2024 году. После выхода финальной серии число зрителей «Комбинации» превысило девять миллионов. Сериал стал первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк».
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