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Институт развития интернета запустил сценарный конкурс

10 декабря
2024 год

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10 декабря 2024
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») запустил новый конкурс, на который принимаются сценарные заявки художественных сериалов. Идеи сценариев можно подать с 10 декабря по 31 января 2025 года, уточняет пресс-служба организации.

Институт развития интернета запустил сценарный конкурс
фото: пресс-служба ИРИ

Участники должны быть старше 18 лет. Подать заявки можно в двух категориях: игровые сериалы и игровые сериалы для детей и подростков. У проекта должно быть от 4 до 20-ти эпизодов длительностью до 50 минут каждый.

«Хороший сценарий — это главное для любого проекта. На рынке много интересных идей, но с ними нужно уметь работать, создавать из них полноценное драматургическое произведение, которое станет основной фильма или сериала. Наш новый конкурс запускается для того, чтобы помочь авторам превратить их идеи в полноценные сценарии. В результате на рынке должно появиться больше достойных проектов, которые будут интересны онлайн-платформам и телеканалам, а главное — зрителям, и больше авторов», – сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Проект должен соответствовать одной или нескольким из семи тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно- нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего». Заявки, вышедшие в финал, будут представлены на очной защите. С каждым победителем будет заключен договор, предусматривающий поэтапную реализацию проекта. На первом этапе – создание сценарных материалов, включающих в себя посерийный сценарный план, описание персонажей и сценарий первой серии в диалогах. На втором этапе авторы могут получить поддержку на весь сценарий по итогам очной защиты сценарных материалов.

На первой стадии победители должны будут подготовить сценарные материалы в течение трех месяцев. Время на подготовку полноценных сценариев в рамках второго этапа будет определяться индивидуально. Заявки рассмотрит Редакторский совет ИРИ, а победителей определит Сценарный совет, сформированный на основе Продюсерского совета ИРИ. Итоги конкурса подведут до 30 апреля 2025 года.
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