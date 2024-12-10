Никита Кологривый примерит костюм Бонда

Создатели новогоднего музыкального телефильма «Небриллиантовая рука» продолжают раскрывать актерский состав картины. Так, стало известно, что Никита Кологривый сыграет суперагента 006 – лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой, в которое поневоле попадает главный герой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где вечером 31 декабря и состоится премьера ленты.
фото: пресс-служба ТНТ
В оригинальной ленте «Бриллиантовая рука» такого героя не было, поэтому персонаж был придуман специально для Никиты Кологривого. На фото со съемок актера можно увидеть позирующим в «бондовском» костюме с короткоствольным пистолетом в руках. Какую роль агент 006 сыграет в судьбе главного героя, создатели «Небриллиантовой руки» пока не раскрывают.
Действие «Небриллиантовой руки» развернется в вымышленном советском времени в наши дни. Семен Семенович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семену Семеновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну в обход государства.
Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента. Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а Гешу и Лелика – Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. Также недавно стало известно, что Регина Тодоренко на экране воплотит образ коварной соблазнительницы и исполнит песню «Помоги мне» на мотив «бондовской» композиции «Skyfall».
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