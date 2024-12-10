Никита Кологривый примерит костюм Бонда

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Съемки сериала про Гарри Поттера намечены на лето 2025 года

В кастинге на главные роли Гарри, Рона и Гермионы приняло участие более 32 тысяч детей