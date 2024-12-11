«Нерожденную» с Маргаритой Дьяченковой покажут 15 декабря

«Сюжет не опишешь в двух словах — и это здорово! В нем в равной степени присутствуют и мистика, и расследования, и бытовые коллизии, и, конечно, любовные линии, так что это детектив, ужастик, мелодрама и даже местами комедия в одном флаконе. В "Нерожденной" реального и человеческого гораздо больше, чем мистического и потустороннего. Это история про людей — живых и мертвых — и про то, как их судьбы иногда оказываются тесно переплетены», — говорит Маргарита Дьяченкова.
По сюжету школьница Алиса готовится к сдаче экзаменов и живет вполне обыкновенной жизнью, не считая того, что с рождения имеет дар — видеть призраков умерших людей и общаться с ними. После загадочной пропажи своей одноклассницы Алиса начинает использовать способности, чтобы помогать следствию, и попадает в круговорот событий, приоткрывающих тайну ее семейного прошлого.
«Нерожденная»
«Я впервые снимался в проекте с мистическим сюжетом, и такой жанр оказался мне достаточно близок. Было очень интересно играть сцены с призраками, которых приходилось старательно не замечать, хотя они находились совсем рядом», — вспоминает актер Алексей Сахаров.
В сериале также сыграли Ольга Богданова, Влада Веревко, Анна Азарова, Евгения Осипова, Людмила Нильская, Юрий Скулябин, Евгения Каверау и другие актеры. По словам Анны Азаровой, «тайное и неизведанное всегда привлекает своим переходом в состояние напряженности. Зритель попадает в среду неопределенности, в непонятную ситуацию, выходящую за грань нашего представления. Проект покажет, что может происходить с людьми, когда они стремятся быть счастливыми и прибегают к любым методам, чтобы этого добиться».
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