Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и Артем Быстров приступили к съемкам в новой версии сказки «Морозко»

«Мы хотим сделать сказку, где будут сочетаться архетипы русского фольклора и яркие фэнтезийные сцены и аттракционы. Наша история более масштабная и по объему персонажей, и по происходящему в кадре. Делая сказку-блокбастер, мы понимаем, что должны удивлять широкого зрителя — и новыми сюжетными ходами, и эпичностью происходящего в кадре. Поэтому у нас более масштабная и зрелищная борьба добра со злом, чем это было в старой версии "Морозко". При этом история наполнена легкостью и юмором. И, конечно, любовью! Это главная тема нашей сказки "Морозко"», — рассказал режиссер Эдуард Бордуков.
По словам продюсера Филиппа Брусникина, «сказки – это то, что возвращает нас в детство. Мы хотим подарить особые эмоции зрителям, создавая то, что останется в памяти на долгое время. Для Star Media и меня лично это первый проект в данном жанре, и именно поэтому он имеет для нас особенное значение. Мы понимаем, что сказка "Морозко" уже давно заняла важное место в сердцах людей. Наша задача — не только сохранить сказочность и атмосферу, но и сделать так, чтобы те, кто любит прежнюю версию, могли с уверенностью сказать: наша адаптация получилась не хуже. Это фильм, который можно будет посмотреть всей семьей, передавая любовь к русским народным сказкам новым поколениям. Для нас это большая ответственность, и мы приложим все усилия, чтобы оправдать ожидания зрителей».
Съемки фильма пройдут в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях. Локациями послужат историческое поселение Сельга, туристическая деревня Мандроги, горный парк Рускеала и природный парк чудес Кудыкина гора. Релиз «Морозко» запланирован на 14 февраля 2026 года, дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».
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