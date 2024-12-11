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Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и Артем Быстров приступили к съемкам в новой версии сказки «Морозко»

11 декабря
2024 год

Новости кино >>
11 декабря 2024
В Подмосковье начались съемки семейной сказки Эдуарда Бордукова «Морозко» производства Star Media и «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Об этом сообщает пресс-служба ЦПШ.

Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и Артем Быстров приступили к съемкам в новой версии сказки «Морозко»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Мы хотим сделать сказку, где будут сочетаться архетипы русского фольклора и яркие фэнтезийные сцены и аттракционы. Наша история более масштабная и по объему персонажей, и по происходящему в кадре. Делая сказку-блокбастер, мы понимаем, что должны удивлять широкого зрителя — и новыми сюжетными ходами, и эпичностью происходящего в кадре. Поэтому у нас более масштабная и зрелищная борьба добра со злом, чем это было в старой версии "Морозко". При этом история наполнена легкостью и юмором. И, конечно, любовью! Это главная тема нашей сказки "Морозко"», — рассказал режиссер Эдуард Бордуков.

Зрителям поведают новую историю про сводных сестер Марфу и Настю, которые в класической картине не ладили друг с другом. Теперь они – лучшие подруги, и справляются не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь. В фильме сыграют Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Светлана Колпакова, Артем Быстров, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин, Максим Сапрыкин и Анна Верещагина. За визуальную составляющую отвечают оператор Матвей Ставицкий и художник-постановщик Ирина Гражданкина.

Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и Артем Быстров приступили к съемкам в новой версии сказки «Морозко»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По словам продюсера Филиппа Брусникина, «сказки – это то, что возвращает нас в детство. Мы хотим подарить особые эмоции зрителям, создавая то, что останется в памяти на долгое время. Для Star Media и меня лично это первый проект в данном жанре, и именно поэтому он имеет для нас особенное значение. Мы понимаем, что сказка "Морозко" уже давно заняла важное место в сердцах людей. Наша задача — не только сохранить сказочность и атмосферу, но и сделать так, чтобы те, кто любит прежнюю версию, могли с уверенностью сказать: наша адаптация получилась не хуже. Это фильм, который можно будет посмотреть всей семьей, передавая любовь к русским народным сказкам новым поколениям. Для нас это большая ответственность, и мы приложим все усилия, чтобы оправдать ожидания зрителей».

Съемки фильма пройдут в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях. Локациями послужат историческое поселение Сельга, туристическая деревня Мандроги, горный парк Рускеала и природный парк чудес Кудыкина гора. Релиз «Морозко» запланирован на 14 февраля 2026 года, дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».
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Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и Артем Быстров приступили к съемкам в новой версии сказки «Морозко» фотографии
Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и Артем Быстров приступили к съемкам в новой версии сказки «Морозко» фотографии
Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и Артем Быстров приступили к съемкам в новой версии сказки «Морозко» фотографии
Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская и Артем Быстров приступили к съемкам в новой версии сказки «Морозко» фотографии
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