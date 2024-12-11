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Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» стартует в первый день Нового Года

11 декабря
2024 год

Новости кино >>
11 декабря 2024
Объявлена дата премьеры сериала Wink.ru «Ландыши. Такая нежная любовь» с Никой Здорик и Сергеем Городничим в главных ролях. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, первые две серии зрители платформы увидят уже 1 января, далее эпизоды будут выходить по одному в день.

«Ландыши. Такая нежная любовь». Трейлер №2

Режиссером восьмисерийного драмеди выступил Александр Карпиловский, композитором и автором саундтрека стал Женя Трофимов, а одной из музыкальных исполнительниц — участница шоу «Голос» Анастасия Белявская. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

«Сериал в первую очередь о любви: к делу, которым ты горишь, к людям, которые тебя окружают, в принципе к социуму, в котором ты находишься. Да, любовь эта порой очень странная, непонятная и где-то вызывающая очень разные эмоции, но она эволюционирует, все сильнее и сильнее превращаясь во что-то реально важное. Для меня композициями, которые отражают суть сериала, стали, конечно, саундтрек "Вторая весна" Жени Трофимова и песня "Белый снег" Олега Газманова, они обе отражают жизненные моменты, с которыми сталкивается героиня Катя в исполнении Ники Здорик», — рассказала Анастасия Белявская, чьим голосом в сериале поет актриса Ника Здорик.

Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» стартует в первый день Нового Года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная «дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

«Моя героиня Катя, если можно так выразиться, меня "распаковала". Она, на первый взгляд, кажется поверхностной и избалованной мажоркой, но она оказывается более сложным персонажем. Помню, читала сценарий и рыдала. Тогда я переживала очень сложный период в жизни, и Катя стала неким чудом для меня. Как и музыка, которой в сериале очень много. Наш композитор Женя Трофимов — гений. Он мне рассказывал, что саундтрек сериала "Вторая весна" написал за 30 минут», — поделилась Ника Здорик.
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№ 2
Юля Наумова   11.12.2024 - 15:12
Уже в предвкушении, особенно интересно, что за песню исполнит Анастасия Белявская, она мне больше всех нравилась в шоу Голос. читать далее>>
№ 1
Igor D.88   11.12.2024 - 14:12
Таким должно быть драмеди по трейлеру видно. Посмеялись, позже поплакали, потом опять поскандалили, поострили. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ландыши. Такая нежная любовь

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Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» стартует в первый день Нового Года фотографии
Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» стартует в первый день Нового Года фотографии
Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» стартует в первый день Нового Года фотографии
Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» стартует в первый день Нового Года фотографии
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