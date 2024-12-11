Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» стартует в первый день Нового Года

Режиссером восьмисерийного драмеди выступил Александр Карпиловский, композитором и автором саундтрека стал Женя Трофимов, а одной из музыкальных исполнительниц — участница шоу «Голос» Анастасия Белявская. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
«Сериал в первую очередь о любви: к делу, которым ты горишь, к людям, которые тебя окружают, в принципе к социуму, в котором ты находишься. Да, любовь эта порой очень странная, непонятная и где-то вызывающая очень разные эмоции, но она эволюционирует, все сильнее и сильнее превращаясь во что-то реально важное. Для меня композициями, которые отражают суть сериала, стали, конечно, саундтрек "Вторая весна" Жени Трофимова и песня "Белый снег" Олега Газманова, они обе отражают жизненные моменты, с которыми сталкивается героиня Катя в исполнении Ники Здорик», — рассказала Анастасия Белявская, чьим голосом в сериале поет актриса Ника Здорик.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная «дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.
«Моя героиня Катя, если можно так выразиться, меня "распаковала". Она, на первый взгляд, кажется поверхностной и избалованной мажоркой, но она оказывается более сложным персонажем. Помню, читала сценарий и рыдала. Тогда я переживала очень сложный период в жизни, и Катя стала неким чудом для меня. Как и музыка, которой в сериале очень много. Наш композитор Женя Трофимов — гений. Он мне рассказывал, что саундтрек сериала "Вторая весна" написал за 30 минут», — поделилась Ника Здорик.
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