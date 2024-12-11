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Алена Спивак обретет дар целительства в мелодраме «Евдокия»

11 декабря
2024 год

Новости кино >>
11 декабря 2024
Завершились съемки восьмисерийной мелодрамы Юрия Поповича «Евдокия». Главные роли в сериале исполнили Алена Спивак, Нериюс Манкус, Тимофей Якомульский, Александра Ровенских и Александр Волков, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Алена Спивак обретет дар целительства в мелодраме «Евдокия»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В эпицентре событий окажется успешный хирург Мария Лушникова – жесткая, волевая и целеустремленная женщина, которая никогда не верила в целительство. После измены любимого мужчины она в сердцах прокляла его, и он погиб в аварии. Никак не связав эти два события, Маша продолжает работать, но неожиданно у нее отказывает рука, вылечить которую не удается. Ее карьера под угрозой. Видя отчаяние дочери, мать советует Марии поехать к целительнице Евдокии в далекую деревеньку Грачи. Не веря в успех, Мария отправляется к целительнице, но встреча заканчивается совсем не так, как предполагала Лушникова – Евдокия умирает у нее на руках. А перед смертью передает ей свой дар. Свидетелем этого становится профессиональный психолог Вадим Кижуч, который занимается разоблачениями шарлатанов уже несколько лет. Маша превращается в пленницу теперь уже своего дара: она не может уехать из Грачей. И совершенно неожиданно для себя начинает целительскую практику и преуспевает в ней. Ей открывается истина: чтобы раскрыть дар и управлять им, необходимо полностью принять себя в новом качестве — целительницы, бескорыстно помогающей людям. Но это означает и отказ от прежней жизни. Марии предстоит принять самое важное решение в своей судьбе и довериться мужчине, который еще вчера был готов обвинить ее в мошенничестве.

«Моя героиня Мария очень рациональный человек, медик, уважаемый хирург, и все мистические "бредни" всегда объясняла наукой. Она очень долгое время не верит происходящему, пытаясь в случающихся чудесах найти логику. Героиня проходит удивительное путешествие, длиною в восемь серий: от отчаяния и неверия до полного разрушения этой «придуманной жизни». И только попав в деревню Грачи, Мария начинает жить свою настоящую жизнь, где она обрела свое предназначение — помогать людям. При этом не изменила себе, ведь будучи хирургом она уже спасала жизни. Обстоятельства меняют героиню до неузнаваемости, и я уверена, что за этими метаморфозами будет интересно наблюдать», — рассказала Алена Спивак.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   11.12.2024 - 15:14
Эти мелодрамы на Домашнем.. Постоянно на повторе. Хотелось бы побольше новинок. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алена Спивак обретет дар целительства в мелодраме «Евдокия» фотографии
Алена Спивак обретет дар целительства в мелодраме «Евдокия» фотографии
Алена Спивак обретет дар целительства в мелодраме «Евдокия» фотографии
Алена Спивак обретет дар целительства в мелодраме «Евдокия» фотографии
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