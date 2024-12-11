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Эдуарда Суворова уволили с поста генерального директора «Ленфильма»

11 декабря
2024 год

Новости кино >>
11 декабря 2024
Эдуард Суворов уволен с поста генерального директора «Ленфильма». Об этом сообщает РБК, сославшись на распоряжение Росимущества за подписью замруководителя федерального агентства Алексея Павлова.

Эдуарда Суворова уволили с поста генерального директора «Ленфильма»
фото: ria.ru

Освободившееся место как минимум шесть месяцев будет занимать Надежда Андрющенко, руководившая службой безопасности «Ленфильма». Причиной увольнения ряд источников считает финансовые проблемы компании. В частности, на сайте Федеральной службы судебных приставов указана непогашенная задолженность на сумму 102,6 млн рублей.

Суворов, числившийся помощником гендиректора киностудии, принял на себя обязанности по руководству «Ленфильмом» в конце февраля уходящего года. Он пришел на смену Федору Щербакову, объявленному в розыск по уголовной статье, связанной с вымогательством. В течение 2010-х главами студии также успели побывать Инесса Юрченко и Эдуард Пичугин.
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