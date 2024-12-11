Эдуарда Суворова уволили с поста генерального директора «Ленфильма»

Эдуард Суворов
уволен с поста генерального директора «Ленфильма». Об этом сообщает РБК
, сославшись на распоряжение Росимущества за подписью замруководителя федерального агентства Алексея Павлова.
Освободившееся место как минимум шесть месяцев будет занимать Надежда Андрющенко, руководившая службой безопасности «Ленфильма». Причиной увольнения ряд источников считает финансовые проблемы компании. В частности, на сайте Федеральной службы судебных приставов указана непогашенная задолженность на сумму 102,6 млн рублей.
Суворов, числившийся помощником гендиректора киностудии, принял на себя обязанности по руководству «Ленфильмом» в конце февраля уходящего года. Он пришел на смену Федору Щербакову
, объявленному в розыск по уголовной статье, связанной с вымогательством. В течение 2010-х главами студии также успели побывать Инесса Юрченко
и Эдуард Пичугин
.
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