«Дживс и Вустер» по-японски: «Разгадывание тайн после ужина» начинается с первого трейлера

«Разгадывание тайн после ужина
» — лучший способ скоротать вечер по мнению студии Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Провожающая в последний путь Фрирен
»). Так это или нет — узнаем в апреле, когда стартует адаптация одноименного цикла романов Токуи Хигасикавы
. Пока же смотрим первый трейлер, в котором юная сыщица и её саркастичный дворецкий обмениваются репликами.
Рэйко Хосё — единственная дочь влиятельного магната и главы всемирно известной корпорации Hosho Group. Окончив престижный университет с отличием, она решает не следовать традиционному пути богатой наследницы, а устраивается на работу в полицейский участок Токио. Однако ей сложно раскрывать преступления под руководством инспектора-франта Кёитиро Кадзамацури. Особенно запутанные дела Рэйко обсуждает за ужином с личным водителем и мажордомом: между сменами блюд Кагэяма блестяще решает загадки, язвительно комментируя недостаток дедуктивных способностей хозяйки.
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«Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления от Madhouse
Над проектом работают: режиссер Мицуюки Масухара
(«Путь аса
», «Кафе «У Белого Медведя
»), сценаристка Марико Кунисава
(«Власть книжного червя
», «Вторжение Кальмарки
»), дизайнерка персонажей Идзуми Кавада
(анимация «Магических войн
», «Охотник х Охотник: Последняя миссия
») и композитор Такэси Хама
(«Дьявол может плакать
», «Гостиница Окко
»). Рэйко озвучивает Кана Ханадзава
(Рика Оримото
из «Магической битвы 0
»), её языкастого помощника — Юки Кадзи
(Эрен Йегер
из «Атаки титанов
»), а инспектора Кадзамацури — Мамору Мияно
(Дома
из «Истребителя демонов
»).
Детективная серия с иллюстрациями Юсукэ Накамуры
, впервые опубликованная издательством Shogakukan
в декабре 2010 года, стала источником вдохновения для создания манга-адаптации, театральной постановки и лайв-экшн-сериала на десять эпизодов (плюс два спешла). В 2013 году также вышел игровой фильм с подзаголовком «Дело детектива Кадзамацури
».
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