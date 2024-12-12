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«Дживс и Вустер» по-японски: «Разгадывание тайн после ужина» начинается с первого трейлера

12 декабря
2024 год

Новости кино >>
12 декабря 2024
«Разгадывание тайн после ужина» — лучший способ скоротать вечер по мнению студии MadhouseТетрадь смерти», «Провожающая в последний путь Фрирен»). Так это или нет — узнаем в апреле, когда стартует адаптация одноименного цикла романов Токуи Хигасикавы. Пока же смотрим первый трейлер, в котором юная сыщица и её саркастичный дворецкий обмениваются репликами.


Рэйко Хосё — единственная дочь влиятельного магната и главы всемирно известной корпорации Hosho Group. Окончив престижный университет с отличием, она решает не следовать традиционному пути богатой наследницы, а устраивается на работу в полицейский участок Токио. Однако ей сложно раскрывать преступления под руководством инспектора-франта Кёитиро Кадзамацури. Особенно запутанные дела Рэйко обсуждает за ужином с личным водителем и мажордомом: между сменами блюд Кагэяма блестяще решает загадки, язвительно комментируя недостаток дедуктивных способностей хозяйки.

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Над проектом работают: режиссер Мицуюки МасухараПуть аса», «Кафе «У Белого Медведя»), сценаристка Марико КунисаваВласть книжного червя», «Вторжение Кальмарки»), дизайнерка персонажей Идзуми Кавада (анимация «Магических войн», «Охотник х Охотник: Последняя миссия») и композитор Такэси ХамаДьявол может плакать», «Гостиница Окко»). Рэйко озвучивает Кана Ханадзава (Рика Оримото из «Магической битвы 0»), её языкастого помощника — Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов»), а инспектора Кадзамацури — Мамору Мияно (Дома из «Истребителя демонов»).

«Дживс и Вустер» по-японски: «Разгадывание тайн после ужина» начинается с первого трейлера

Детективная серия с иллюстрациями Юсукэ Накамуры, впервые опубликованная издательством Shogakukan в декабре 2010 года, стала источником вдохновения для создания манга-адаптации, театральной постановки и лайв-экшн-сериала на десять эпизодов (плюс два спешла). В 2013 году также вышел игровой фильм с подзаголовком «Дело детектива Кадзамацури».

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«Дживс и Вустер» по-японски: «Разгадывание тайн после ужина» начинается с первого трейлера фотографии
«Дживс и Вустер» по-японски: «Разгадывание тайн после ужина» начинается с первого трейлера фотографии
«Дживс и Вустер» по-японски: «Разгадывание тайн после ужина» начинается с первого трейлера фотографии
«Дживс и Вустер» по-японски: «Разгадывание тайн после ужина» начинается с первого трейлера фотографии
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