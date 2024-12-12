Виталия Корниенко уговаривает маму Анастасию Панину помочь каскадеру в отрывке из фильма «Одна дома. Великолепная пятерка»

Кино-Театр.Ру представляет отрывок из семейной комедии «Одна дома. Великолепная пятерка» с Виталией Корниенко, Михаилом Полицеймако и Анастасией Паниной в главных ролях. В ролике главная героиня убеждает маму, работающую врачом, помочь каскадеру, который вывихнул руку на съемках. Тем временем в костюмерном цехе появляются неожиданные гости. Ленту выпустила в прокат 12 декабря кинопрокатная компания Russian World Vision совместно с «Берг Саунд».
«Одна дома. Великолепная пятерка» — продолжение истории о девочке Стефании. После событий первой части фильма Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Участвуя в съемках новогоднего вестерна, она ведет блог об актерских буднях на площадке, который привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. В один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма — пони Геннадия. Стефания решает взять дело в свои руки и обращается к подписчикам. Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита.
По словам режиссера, во время съемок его вдохновлял советский фильм «Человек с бульвара Капуцинов» с Андреем Мироновым и Михаилом Боярским в главных ролях. Эта картина наглядно иллюстрирует степень влияния искусства на человека: ему под силу возвысить и растлить, окрылить и разочаровать. Ту же идею вкладывали в фильм «Одна дома. Великолепная пятерка» его создатели.
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