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Телепремьера сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится 23 декабря

12 декабря
2024 год

Новости кино >>
12 декабря 2024
Телепремьера сказочного сериала Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие», в котором Иван Муромец и его дочери встают на защиту волшебного Белогорья от сил зла, состоится 23 декабря на «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится 23 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главные роли в проекте исполняют Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый, Виктор Сухоруков и другие.

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому исполнилось пятьдесят лет, две дочери — старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина (Александр Устюгов), которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь жителей сказочной страны. Чтобы спасти Белогорье и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

«Последний богатырь. Наследие» – сериал совместного производства телеканала «Россия», START и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   12.12.2024 - 14:45
Сюжет перемудренный, но посмотреть можно, красиво сняли. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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