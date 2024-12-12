Телепремьера сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится 23 декабря

Телепремьера сказочного сериала Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие», в котором Иван Муромец и его дочери встают на защиту волшебного Белогорья от сил зла, состоится 23 декабря на «России», сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому исполнилось пятьдесят лет, две дочери — старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина (Александр Устюгов), которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь жителей сказочной страны. Чтобы спасти Белогорье и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
«Последний богатырь. Наследие» – сериал совместного производства телеканала «Россия», START и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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