Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков найдут великую любовь

В Москве стартовали съемки мелодрамы «Мужу привет» с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. Режиссером совместного проекта студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START выступает Антон Маслов, который также принял участие в создании сценария вместе с Марией Масловой, уточняет пресс-служба Yellow, Black & White.
фото: Yellow, Black & White
«Мне кажется, эта история без времени. Это могло произойти в 1898, и это же может произойти в 2045. А это значит, история вечная, про то, как человек встречается с любовью. Хочется вспомнить строки: "Как много лет во мне любовь спала"», — отмечает Юлия Пересильд.
«Мужу привет» — мелодрама, которая в лучших традициях советского кино расскажет историю светлой любви, существующей вопреки обстоятельствам.
«Мы стараемся вернуть любовь к мелодрамам в кино. Сейчас перестали снимать кино про великую любовь: она обмельчала, где-то продалась, где-то стала бытовой. Но любовь точно не стала меньше и никуда не ушла. Она ждет, притаилась на кухнях и в офисах. Ждет, пока о ней расскажут. Мы с моим соавтором Марией Масловой пишем светлые истории, мы хотим давать надежду. "Мужу привет" — это светлая, романтичная и обаятельная история со сложным конфликтом и хорошим концом. Несмотря ни на что», — говорит Антон Маслов.
фото: Yellow, Black & White
В центре сюжета лучезарная, никогда не унывающая сотрудница ЗАГСа Катерина (Юлия Пересильд) и ее семья. Каждый день она скрепляет любящие сердца, а ее собственный брак давно поставлен на паузу. Муж Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать и нежно любить. Неожиданная встреча с Григорием (Владимир Вдовиченков) круто меняет жизнь Катерины и требует решений, которые раньше она боялась принять.
«Это история не только о любви, но о любви и долге. Мы хотим поразмышлять, насколько люди имеют право жить дальше, снова любить, если в их жизни происходят тяжелые жизненные ситуации (например, смерть близких или болезни). Мне кажется, главный посыл нашего фильма в том, что нужно не останавливаться, верить и продолжать жить несмотря ни на что. Любовь в нашем фильме очень светлая, способная на все», — добавляет Мария Маслова.
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