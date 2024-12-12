«Морские дьяволы» встретятся с врагами из прошлого 16 декабря

Новый сезон остросюжетного детектива принесет зрителям немало сюрпризов. Противники «Морских дьяволов» из прошлого вернутся, чтобы взять реванш. Некоторые из них даже «восстанут из мертвых», а ведь их давно считали погибшими. Враги сильны, умны и зачастую имеют личные счеты с Батей (Олег Чернов), Багирой (Дарья Юргенс), Приговым (Игорь Григорьев) и другими бойцами. Все ребусы, которые сотрудникам контртеррористического центра (КТЦ) приходится решать сегодня, берут начало в делах давно минувших дней. Но для КТЦ не в новинку брать на себя, казалось бы, непосильные задачи. На этот раз «Акулам» противостоит сателлит западных спецслужб – ЧВК «Беллона», возглавляемая шпионкой Ирмой Свенсон и ее заместителем Кевином Максвеллом. Они, по мнению их руководства, та самая «гремучая смесь», которая может уничтожить отряд и дискредитировать КТЦ.
«Уже больше десятка лет я работаю над "Морскими дьяволами", проект всегда выделялся на отечественном телевидении. Это практически вся моя жизнь, я, как закончил учебу, сразу же пришел в команду и остаюсь здесь по сей день. В начале 2000-х было много сериалов про бандитов и милиционеров, а у нас – про военных. Думаю, зрителя зацепило, что "Морские дьяволы" – не такой сериал, как все остальные. И мы стараемся держать марку все эти годы, в первую очередь очеловечить сюжет, чтобы зрителям было интересно смотреть. "Морские дьяволы" – это сериал про наших, наши всегда побеждают!», — говорит режиссер Александр Картохин.
Командиры элитного подразделения столкнутся с парадоксом времени и на собственном опыте убедятся, насколько взаимосвязаны прошлое и настоящее. Бате, Багире и генералу Пригову предстоит проанализировать успешно проведенные операции и прошлые незначительные упущения, чтобы принять единственно правильные решения в ходе новых операций. В каждой серии зрителей НТВ ждут флешбеки, которые станут недостающим звеном и прольют свет на секреты, заложенные в новых операциях. Из прошлого вернутся не только враги, но и полюбившиеся бойцы КТЦ, которые с успехом сражались в предыдущих сезонах. А Батя, Багира и Бизон (Иван Паршин) станут чаще, чем раньше, «выходить в поле», чтобы противостоять хитроумному и очень опасному врагу.
Съемки нового сезона прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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