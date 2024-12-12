Остин Батлер станет «Американским психопатом»

Остин Батлер сыграет главную роль в новой экранизации «Американского психопата» по одноименному роману Брета Истона Эллиса. Режиссером выступит Лука Гуаданьино, сообщает Variety.
фото: Pop Base
Сценарий напишет Скотт З. Бернс («Ультиматум Борна»). Роман Брета Истона Эллиса рассказывает о богатом жителе Манхэттена Патрике Бэйтмане, который детально описывает, как он пытает и убивает своих жертв. В 2000-м вышла экранизация книги от постановщицы Мэри Хэррон, в котором главную роль сыграл Кристиан Бейл. Несмотря на то, что картина изначально получила смешанные отзывы, позднее фильм обрел культовый статус.
Отмечается, что работа Гуаданьино станет не ремейком фильма, а именно новой адаптацией книги. Ранее ходили слухи, что на главную роль рассматривался Джейкоб Элорди.
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