Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Остин Батлер станет «Американским психопатом»

12 декабря
2024 год

Новости кино >>
12 декабря 2024
Остин Батлер сыграет главную роль в новой экранизации «Американского психопата» по одноименному роману Брета Истона Эллиса. Режиссером выступит Лука Гуаданьино, сообщает Variety.

Остин Батлер станет «Американским психопатом»
фото: Pop Base

Сценарий напишет Скотт З. Бернс («Ультиматум Борна»). Роман Брета Истона Эллиса рассказывает о богатом жителе Манхэттена Патрике Бэйтмане, который детально описывает, как он пытает и убивает своих жертв. В 2000-м вышла экранизация книги от постановщицы Мэри Хэррон, в котором главную роль сыграл Кристиан Бейл. Несмотря на то, что картина изначально получила смешанные отзывы, позднее фильм обрел культовый статус.

Отмечается, что работа Гуаданьино станет не ремейком фильма, а именно новой адаптацией книги. Ранее ходили слухи, что на главную роль рассматривался Джейкоб Элорди.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
ЛинаМисс   12.12.2024 - 19:57
Батлер классный актер, хорошо что именно его взяли на главную роль. И сюжет фильма интересный. Не удивлюсь если его номинируют на Оскар. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Лука Гуаданьино снимет нового «Американского психопата»
Марго Робби и Джейкоб Элорди получили главные роли в экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте
Мертвые души: эволюция маньяков в кинематографе
«Дюна: Часть 2». Все черви в гости будут к нам
персоны
Остин БатлерКристиан БейлЛука ГуаданьиноМэри ХэрронДжейкоб Элорди
фильмы
Американский психопатУльтиматум Борна

анонс

Скорбим

Владимир Зимников
12 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Зимников.
Владимир Стрелков
12 декабря ушёл из жизни режиссёр Владимир Стрелков.
Раиса Максимова
11 декабря ушла из жизни актриса Раиса Максимова.

День рождения >>

Леонид Быков
Армине Варданян
Алиса Горшкова
Касым Жакибаев
Олеся Мацкевич-Грибок
Светлана Потанина
Александр Руснак
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Карен Морли
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Мэдхен Эмик
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Три кота. Зимние каникулы
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Лесные спасатели
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2024
На расстоянии удара
боевик, спортивный фильм
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен