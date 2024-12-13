Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал Мамонты
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Динозавр путешествует через волшебный портал в трейлере фильма «Питомец Юрского периода. Возвращение домой»

13 декабря
2024 год

Новости кино >>
13 декабря 2024
В сети появились трейлер и постер семейного фэнтези-приключения «Питомец Юрского периода. Возвращение домой». Фильм выпустит в прокат Централ Партнершип 16 января.



По сюжету волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.

Динозавр путешествует через волшебный портал в трейлере фильма «Питомец Юрского периода. Возвращение домой»
фото: Централ Партнершип

Режиссерами фильма выступили Райан Беллгардт и Крис Хойт. Главные роли исполнили Ава Торрес, Джоби Джеймс, Марила Ломброзо, Нэнси Хардинг и Софи Проктор.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
персоны
Райан БеллгардтСофи ПрокторАва ТорресКрис Хойт
фильмы
Питомец Юрского периода. Возвращение домой

фотографии >>
Динозавр путешествует через волшебный портал в трейлере фильма «Питомец Юрского периода. Возвращение домой» фотографии
Динозавр путешествует через волшебный портал в трейлере фильма «Питомец Юрского периода. Возвращение домой» фотографии
Динозавр путешествует через волшебный портал в трейлере фильма «Питомец Юрского периода. Возвращение домой» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Владимир Зимников
12 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Зимников.
Владимир Стрелков
12 декабря ушёл из жизни режиссёр Владимир Стрелков.
Раиса Максимова
11 декабря ушла из жизни актриса Раиса Максимова.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Александр Шпагин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Роберт Линдсей
Ларри Паркс
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Совсем оШАЛЕли!
лирическая комедия
Россия, 2024
Три кота. Зимние каникулы
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный замок
детектив, исторический фильм, приключения, фэнтези
Беларусь, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?