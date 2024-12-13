Динозавр путешествует через волшебный портал в трейлере фильма «Питомец Юрского периода. Возвращение домой»

В сети появились трейлер и постер семейного фэнтези-приключения «Питомец Юрского периода. Возвращение домой». Фильм выпустит в прокат Централ Партнершип 16 января.
По сюжету волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.
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