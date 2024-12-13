Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ту бразерс»: Александр Петров знакомится с криминальным авторитетом в первой сцене из комедии «Василий»

13 декабря
2024 год

Новости кино >>
13 декабря 2024
В сети появилась первая сцена из приключенческой комедии «Василий», где главные роли братьев Васи и Коли сыграл Александр Петров. В отрывке простой русский парень Вася знакомится с мексиканским криминальным авторитетом и его возлюбленной Бонитой. Один из самых крупных российских международных проектов, съемки которого проходили в России и Мексике, выйдет в широкий прокат 23 января 2025 года.



Главный герой Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканских бандитов на деньги, и за это его ждет расплата. Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.

Главную женскую роль исполнила мексиканская суперзвезда Барбара Де Рехиль, которая специально для «Василия» начала учить русский язык.

«Заставить людей искренне рассмеяться вообще довольно сложно. Но у этого фильма это безусловно получается: в "Василии" много по-настоящему смешных сцен и ситуаций. Невероятно интересная, развлекательная история. Помимо этого, я думаю, это фильм о том, что семейные узы, братские узы, очень важны. И это видно по сюжетной линии главного героя и моей Бониты. Решения, которые мы принимаем в жизни, порой даются нам очень тяжело, и это прекрасно, что моя Бонита, несмотря ни на что, в финале фильма также принимает важное решение и решает последовать за своим сердцем», — говорит актриса.

«Ту бразерс»: Александр Петров знакомится с криминальным авторитетом в первой сцене из комедии «Василий»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Режиссером и одним из авторов сценария жаркой комедии с погонями в мексиканской пустыне стал Дима Литвиненко, а сценаристами также выступили Андрей Золотарев и Юлия Савенкова.

«Барбара де Рехиль — настоящий локомотив. Они с Сашей как две зажигалки, на которых строится все кино. Барбара вообще учила русский для этого кино. У нее же по сценарию была тьма русского текста, который надо было выучить, а еще — нужно было реагировать на реплики на русском от других героев. Я сам не представляю, если честно, каково это — играть на совершенно незнакомом тебе языке. Барбара потом признавалась мне, что поначалу, прочитав сценарий, испугалась. Но ей понравилась история, и она уже не могла никуда уйти. Ну и мы взяли ее в плен», — добавляет режиссер.

В картине также сыграли Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник и Раиса Рязанова. Дистрибьютором фильма выступает компания «НМГ Кинопрокат». Производством проекта занимаются Art Pictures Studio, «Водород», «Национальная Медиа Группа» и «Плюс Студия» при поддержке Фонда кино.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Можно я go?»: Александр Петров в трейлере фильма «Василий»
Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
персоны
Павел ВорожцовАндрей ЗолотаревДмитрий ЛитвиненкоДмитрий ЛысенковВалентина МазунинаАлександр Петров (IV)Раиса РязановаЮлия Савенкова (II)Ян Цапник
фильмы
Василий

фотографии >>
«Ту бразерс»: Александр Петров знакомится с криминальным авторитетом в первой сцене из комедии «Василий» фотографии
«Ту бразерс»: Александр Петров знакомится с криминальным авторитетом в первой сцене из комедии «Василий» фотографии
«Ту бразерс»: Александр Петров знакомится с криминальным авторитетом в первой сцене из комедии «Василий» фотографии
«Ту бразерс»: Александр Петров знакомится с криминальным авторитетом в первой сцене из комедии «Василий» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тулкун Таджиев
13 декабря ушёл из жизни актёр Тулкун Таджиев.
Владимир Зимников
12 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Зимников.
Владимир Стрелков
12 декабря ушёл из жизни режиссёр Владимир Стрелков.
Раиса Максимова
11 декабря ушла из жизни актриса Раиса Максимова.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Александр Шпагин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Роберт Линдсей
Ларри Паркс
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Совсем оШАЛЕли!
лирическая комедия
Россия, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Три кота. Зимние каникулы
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный замок
детектив, исторический фильм, приключения, фэнтези
Беларусь, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен