«Ту бразерс»: Александр Петров знакомится с криминальным авторитетом в первой сцене из комедии «Василий»

В сети появилась первая сцена из приключенческой комедии «Василий», где главные роли братьев Васи и Коли сыграл Александр Петров. В отрывке простой русский парень Вася знакомится с мексиканским криминальным авторитетом и его возлюбленной Бонитой. Один из самых крупных российских международных проектов, съемки которого проходили в России и Мексике, выйдет в широкий прокат 23 января 2025 года.
Главный герой Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканских бандитов на деньги, и за это его ждет расплата. Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.
Главную женскую роль исполнила мексиканская суперзвезда Барбара Де Рехиль, которая специально для «Василия» начала учить русский язык.
«Заставить людей искренне рассмеяться вообще довольно сложно. Но у этого фильма это безусловно получается: в "Василии" много по-настоящему смешных сцен и ситуаций. Невероятно интересная, развлекательная история. Помимо этого, я думаю, это фильм о том, что семейные узы, братские узы, очень важны. И это видно по сюжетной линии главного героя и моей Бониты. Решения, которые мы принимаем в жизни, порой даются нам очень тяжело, и это прекрасно, что моя Бонита, несмотря ни на что, в финале фильма также принимает важное решение и решает последовать за своим сердцем», — говорит актриса.
«Барбара де Рехиль — настоящий локомотив. Они с Сашей как две зажигалки, на которых строится все кино. Барбара вообще учила русский для этого кино. У нее же по сценарию была тьма русского текста, который надо было выучить, а еще — нужно было реагировать на реплики на русском от других героев. Я сам не представляю, если честно, каково это — играть на совершенно незнакомом тебе языке. Барбара потом признавалась мне, что поначалу, прочитав сценарий, испугалась. Но ей понравилась история, и она уже не могла никуда уйти. Ну и мы взяли ее в плен», — добавляет режиссер.
обсуждение >>