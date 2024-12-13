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Перед показами фильма «Финист. Первый богатырь» зрители увидят новогодние приключения Чебурашки

13 декабря
2024 год

Новости кино >>
13 декабря 2024
Зрители, которые придут в кинотеатры на фильм Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь», смогут эксклюзивно перед сеансами увидеть новогоднюю историю о Чебурашке. Об этом рассказали в рамках презентации сказочного блокбастера.

Перед показами фильма «Финист. Первый богатырь» зрители увидят новогодние приключения Чебурашки

По сюжету Новый год уже на носу, а Чебурашка никак не может определиться с подарком. Пока Валера готовит праздничные блюда, Гена переживает, что не успеет подготовить сюрприз для своего ушастого друга.

Показы фильма «Финист. Первый богатырь» стартуют 1 января 2025 года. В широкий прокат картину выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат». Лента расскажет предысторию одного из полюбившихся персонажей вселенной «Последнего богатыря» – Финиста, самого красивого да удалого. Главные роли исполнили Кирилл Зайцев и Кристина Строителева. Также в фильме снимались Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Софья Зайка и другие.

«Финист. Первый богатырь» – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино.
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