Перед показами фильма «Финист. Первый богатырь» зрители увидят новогодние приключения Чебурашки

Зрители, которые придут в кинотеатры на фильм Дмитрия Дьяченко
«Финист. Первый богатырь
», смогут эксклюзивно перед сеансами увидеть новогоднюю историю о Чебурашке. Об этом рассказали в рамках презентации сказочного блокбастера.
По сюжету Новый год уже на носу, а Чебурашка никак не может определиться с подарком. Пока Валера готовит праздничные блюда, Гена переживает, что не успеет подготовить сюрприз для своего ушастого друга.
Показы фильма «Финист. Первый богатырь» стартуют 1 января 2025 года. В широкий прокат картину выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат». Лента расскажет предысторию одного из полюбившихся персонажей вселенной «Последнего богатыря
» – Финиста, самого красивого да удалого. Главные роли исполнили Кирилл Зайцев
и Кристина Строителева
. Также в фильме снимались Юлия Пересильд
, Елена Яковлева
, Федор Добронравов
, Сергей Лавыгин
, Софья Зайка
и другие.
«Финист. Первый богатырь» – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино.
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