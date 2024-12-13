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Объявлен шорт-лист претендентов на Третью национальную премию имени Дзиги Вертова

13 декабря
2024 год

Новости кино >>
13 декабря 2024
Объявлен шорт-лист претендентов на Третью национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Девять номинантов в трех категориях определило Малое жюри премии под руководством куратора документальных программ Московского международного кинофестиваля Григория Либергала. Победителей объявят 21 декабря в ходе торжественной церемонии в кинотеатре «Иллюзион», уточняет пресс-служба премии.

Объявлен шорт-лист претендентов на Третью национальную премию имени Дзиги Вертова
фото: пресс-служба премии

В состав Малого жюри премии также вошли режиссеры и продюсеры неигрового кино Ангелина Ашман, Ирина Васильева и Владимир Герчиков, оператор Михаил Горобчук и кинокритик Лариса Малюкова. В категории «Лучший фильм» они выделили картины «Можно я не буду умирать?» Елены Ласкари, «Против ветра» Татьяны Соболевой и «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича. Среди лучших дебютов на награду претендуют «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского, «Последний материк» Василисы Юренковой и Григория Ярошенко, а также «Сделайте красиво» Виталия Афанасьева.

В категории «Лучшая публикация» заявлены Наум Аврунин («Великолепная семерка. Кинооператоры Ленинграда», издание журнала «Сеанс»), «Сеанс реального» (на сайте журнала «Сеанс») и Дарина Поликарпова («Цикл статей о личной документалистике», Школа дизайна НИУ ВШЭ).

Лауреатов премии определит Большое жюри, в которое войдут все действительные члены Гильдии неигрового кино и телевидения, за исключением авторов, участвующих в конкурсе.
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