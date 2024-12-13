Объявлен шорт-лист претендентов на Третью национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Девять номинантов в трех категориях определило Малое жюри премии под руководством куратора документальных программ Московского международного кинофестиваля Григория Либергала. Победителей объявят 21 декабря в ходе торжественной церемонии в кинотеатре «Иллюзион», уточняет пресс-служба премии.
В категории «Лучшая публикация» заявлены Наум Аврунин («Великолепная семерка. Кинооператоры Ленинграда», издание журнала «Сеанс»), «Сеанс реального» (на сайте журнала «Сеанс») и Дарина Поликарпова («Цикл статей о личной документалистике», Школа дизайна НИУ ВШЭ).
Лауреатов премии определит Большое жюри, в которое войдут все действительные члены Гильдии неигрового кино и телевидения, за исключением авторов, участвующих в конкурсе.
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