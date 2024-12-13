Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«И не таких разводят»: состоялась премьера журналистского расследования об эпидемии телефонного мошенничества в России

13 декабря
2024 год

Новости кино >>
13 декабря 2024
Сегодня в Okko состоялась премьера 4-серийного журналистского расследования об эпидемии телефонного мошенничества в России «На крючке: когда звонит мошенник». В рамках проекта авторы лично пообщались со злоумышленниками, узнали о самых изощренных мошеннических схемах и попросили ведущих экспертов в области кибербезопасности дать реальные рабочие советы ― как избежать неприятностей или даже поймать на крючок самих мошенников, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«И не таких разводят»: состоялась премьера журналистского расследования об эпидемии телефонного мошенничества в России
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Режиссеры-постановщики нового документального сериала Магомед Гаджиев и Максим Скрябин ведут свое повествование сразу с двух точек: со стороны жертв преступлений и от лица злоумышленников. Сначала на примере главного героя проекта 25-летнего офисного сотрудника Александра они наглядно показывают, как преступникам удается развести образованного, вдумчивого и современного молодого человека, а затем внедряются в колл-центр, где подробно расспрашивают 23-летнюю мошенницу Вику. Общаясь с девушкой, авторы изучают не только изобретательные схемы, но и знакомятся со специфическим жаргоном: читают по «скрипту», отправляют перевод «дропу» и разводят «мамонтов».

Авторы расследования расскажут, где мошенники достают базы с телефонами жертв, столкнутся с коррумпированными силовиками и могущественными преступными группировками, а также узнают ― почему все чаще злоумышленники не ограничиваются одной лишь кражей средств, но и вынуждают своих жертв совершать тяжелейшие уголовные преступления. В ходе документального повествования зрители смогут заглянуть в ближайшее будущее и узнать о новых преступных схемах, где применяются голосовые дипфейки и искусственный интеллект. А также узнают, кто и с помощью каких высокотехнологичных сервисов этому противостоит.



С начала года Сбер помог россиянам уберечь от мошенников более 270 млрд рублей ― поэтому ключевыми экспертами для документального фильма выступили заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Свое заключение также дали психолог по экстремальным ситуациям Артемий Орехов, криминолог Наталья Семенова, главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, журналисты портала Lenta.ru и другие.

Одновременно с документальным расследованием в Okko стартовала премьера комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли. Его герой ― добродушный и наивный пенсионер Николай Николаевич ― стал жертвой телефонного мошенника, которому перевел все свои средства. Но технологический мамонт не отчаивается и собирается сделать невозможное ― вернуть деньги и поймать мошенника на крючок. Новый художественный сериал Okko будет работать в связке с триллером-расследованием, что позволит зрителю максимально погрузиться в тему и подробно изучить проблему с художественной и документальной точек зрения. В конце каждого эпизода сериала «Мамонты» зрители могут увидеть QR-код, который ведет на страницу документального проекта «На крючке: когда звонит мошенник».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   13.12.2024 - 20:00
Плохо только то, что тема телефонного мошенничества начала подниматься слишком поздно. Сотни тысяч людей уже пострадали от онлайн-аферистов. Но спасибо и на этом, начинается потихоньку просветление люда. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Код семьи: «Мамонты» — сериал про родственные отношения и кибербезопасность
Вы за кого себя выдаете: фильмы и сериалы об интернет-мошенничестве
Владимир Тодоров стал продюсером по документальному контенту Okko
«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»
персоны
Юрий Стоянов
фильмы
МамонтыНа крючке: когда звонит мошенник

анонс

Скорбим

Тулкун Таджиев
13 декабря ушёл из жизни актёр Тулкун Таджиев.
Владимир Зимников
12 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Зимников.
Владимир Стрелков
12 декабря ушёл из жизни режиссёр Владимир Стрелков.
Раиса Максимова
11 декабря ушла из жизни актриса Раиса Максимова.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Александр Шпагин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Роберт Линдсей
Ларри Паркс
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Совсем оШАЛЕли!
лирическая комедия
Россия, 2024
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Три кота. Зимние каникулы
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный замок
детектив, исторический фильм, приключения, фэнтези
Беларусь, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram