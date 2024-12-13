«И не таких разводят»: состоялась премьера журналистского расследования об эпидемии телефонного мошенничества в России

Сегодня в Okko состоялась премьера 4-серийного журналистского расследования об эпидемии телефонного мошенничества в России «На крючке: когда звонит мошенник». В рамках проекта авторы лично пообщались со злоумышленниками, узнали о самых изощренных мошеннических схемах и попросили ведущих экспертов в области кибербезопасности дать реальные рабочие советы ― как избежать неприятностей или даже поймать на крючок самих мошенников, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Режиссеры-постановщики нового документального сериала Магомед Гаджиев и Максим Скрябин ведут свое повествование сразу с двух точек: со стороны жертв преступлений и от лица злоумышленников. Сначала на примере главного героя проекта 25-летнего офисного сотрудника Александра они наглядно показывают, как преступникам удается развести образованного, вдумчивого и современного молодого человека, а затем внедряются в колл-центр, где подробно расспрашивают 23-летнюю мошенницу Вику. Общаясь с девушкой, авторы изучают не только изобретательные схемы, но и знакомятся со специфическим жаргоном: читают по «скрипту», отправляют перевод «дропу» и разводят «мамонтов».
Авторы расследования расскажут, где мошенники достают базы с телефонами жертв, столкнутся с коррумпированными силовиками и могущественными преступными группировками, а также узнают ― почему все чаще злоумышленники не ограничиваются одной лишь кражей средств, но и вынуждают своих жертв совершать тяжелейшие уголовные преступления. В ходе документального повествования зрители смогут заглянуть в ближайшее будущее и узнать о новых преступных схемах, где применяются голосовые дипфейки и искусственный интеллект. А также узнают, кто и с помощью каких высокотехнологичных сервисов этому противостоит.
С начала года Сбер помог россиянам уберечь от мошенников более 270 млрд рублей ― поэтому ключевыми экспертами для документального фильма выступили заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Свое заключение также дали психолог по экстремальным ситуациям Артемий Орехов, криминолог Наталья Семенова, главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, журналисты портала Lenta.ru и другие.
Одновременно с документальным расследованием в Okko стартовала премьера комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли. Его герой ― добродушный и наивный пенсионер Николай Николаевич ― стал жертвой телефонного мошенника, которому перевел все свои средства. Но технологический мамонт не отчаивается и собирается сделать невозможное ― вернуть деньги и поймать мошенника на крючок. Новый художественный сериал Okko будет работать в связке с триллером-расследованием, что позволит зрителю максимально погрузиться в тему и подробно изучить проблему с художественной и документальной точек зрения. В конце каждого эпизода сериала «Мамонты» зрители могут увидеть QR-код, который ведет на страницу документального проекта «На крючке: когда звонит мошенник».
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