Сила гориллы, монолог фармацевта и юбилей «Ванпанчмена»: главные новости аниме за неделю

Бэтмен
воюет с Лигой Якудза
, покемоны объединяются с Уоллесом и Громитом
, а «Поднятие уровня в одиночку
» собирает награды: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом
«Истребителе демонов
» или детективном
«Разгадывании тайн после ужин
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Бэтмен-ниндзя
» определился с датой битвы против Лиги якудза: полнометражное аниме Kamikaze Douga
(«Страна песков
», «Попсовый эпос
») явит себя 21 марта.
🔘 14 марта японские кинотеатры превратятся в «Этот замечательный мир!»
: там покажут OVA из двух эпизодов во вселенной популярного исекая
. 25 апреля выйдет DVD с третьим сезоном, где серии добавят бонусом.
🔘 Студия TOHO Animation
, которая очень любит миниатюрные аниме, взялась за «Кайдзю №8
». Для чиби-сериала завели отдельный YouTube-канал: первая серия — уже в сети
.
🔘 С благословения Disney
, режиссер Гэнсё Ясуда
выпустил два аниме-коротыша по «Моане 2
». Оценить видео можно тут
и здесь
.
🔘 Премьера финального сезона «Доктора Стоуна
» состоится 9 января. Ждать осталось недолго, а приближает заветный миг новый проморолик:
🔘 Pokemon Company
объявила о коллаборации со студией Aardman
, известной по «Уоллесу и Громиту
» с «Барашком Шоном
». Что получится, узнаем в 2027-м, а конкретику обещают в следующем году.
🔘 У франшизы про «Енота по имени Раскал
» вот-вот (в 2025-м) появится спин-офф Araiguma Calcal-dan
. Переводить название мы не решаемся.
🔘 Премию «Астра
» за лучший аниме-сериал получило «Поднятие уровня в одиночку
», опередив «Фрирен
», «Ниндзя Камуи
», «Плутон
», «Скотта Пилигрима
» и «Голубоглазого самурая
» (который вообще не аниме).
🔘 Для аниме-индустрии «Дни Сакамото
» еще не наступили, а уже выходит реклама
мобильной видеоигры Sakamoto Days Dangerous Puzzle
. На цифровых прилавках она окажется грядущей весной и только в Японии, но, возможно, англоязычным землям тоже повезет.
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«Поднятие уровня в одиночку»: всё, что вам нужно знать о лауреате «Астры»
Под покровом интриг
Второй сезон «Монолога фармацевта
», который стартует 10 января и продлится два кура подряд, интригует новым трейлером. Захватывающей историей гениальной травницы
с кошачьим именем, основанной на серии ранобэ Нацу Хюги
, по-прежнему занимаются студии OLM
(«Темное собрание
», «Необычное такси
») и TOHO Animation
(«Мелодрама о дерьмовом мире
»). Нас ждет не только развитие увлекательного сюжета, но и новая музыкальная композиция.
Открывающую тему Hyakka Ryoran
исполняет Рира Икута
(Кадодэ Кояма
из «Мертвых-мертвых демонов
»), которую мы знаем как половинку группы YOASOBI
. Хотя дуэт много раз записывал треки для аниме («Звездное дитя
», «Ведьма с Меркурия
» и «Выдающиеся звери
»), это первый случай, когда Икута исполняет опенинг сольно. Также стало известно, что к ансамблю
сэйю присоединится Асами Сэто
(Мина Асиро
из «Кайдзю №8
»). Она озвучит Сисуи — веселую служанку-болтушку, которая любит насекомых и может говорить о них часами.
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Обзор сериала «Монолог фармацевта»
Смотри и плачь
По мотивам манги «Первородный грех Такопи
» (Takopii no Genzai) авторства Taizan 5
снимут аниме. Мрачная драма о буллинге и детях, отчаянно нуждающихся в поддержке, публиковалась на платформе Shonen Jump+
(издательство Shueisha
) с декабря 2021-го по март 2022-го. Более подробную информацию обещают на мероприятии Jump Festa 2025
, которое пройдет в Токио через неделю, а пока смотрим тизер.
Хэппианец Нну-Ану-Кф отправляется на Землю, чтобы сделать людей счастливыми. Начать он решает с девятилетней Сидзуки Кудзэ, спасшей его после аварийной посадки. Из-за сходства с осьминогом (tako по-японски) девочка называет пришельца Такопи. Инопланетный гость располагает рядом гаджетов, чтобы радовать людей, но, к сожалению, не восприимчив к социальным сигналам, из-за чего все попытки с треском проваливаются. Над Сидзуки регулярно издевается одноклассница Марина, у отца — другая семья, а мама, работающая в эскорте, никогда не бывает дома. Единственная радость и утешение школьницы — пес Чаппи. Когда собака исчезает, одинокий ребенок решает воспользоваться «лентой примирения» из арсенала Такопи, чтобы свести счеты с жизнью.
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Туда и обратно: «Многоцветье» — трогательно аниме, похожее на «Душу» Pixar
Война и мир
Премьера «Мгновения Лили
» — оригинального аниме GoHands
(«Члены школьного совета
», «Чебурашка
») — запланирована на 2 января. Опенинг Oishii Survivor
исполнит девчачья металкор-группа HANABIE
, а в трейлере можно послушать кусочек эндинга Real
от miwa
(«Серебряная ложка
», «Блич
»).
Милая повседневность
старшеклассниц чередуется с боевыми вылазками к таинственным врагам, чья цель — истребление человечества. По словам главного режиссера Синго Судзуки
(«Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
», «Проект Кей
»), также ответственного за дизайн персонажей: «Эта история прекрасно иллюстрирует связь между девушками, их борьбу с трудностями и теплоту, которую они находят друг в друге
».
Протагонисток озвучат:
Юри Кавадзу — Нацуко Абэ
(Тика Нодзима из «Избрания божества
»).
Эрика Кодайдэи — Цугуми Сакураги
(медсестра из сериала «Люцифер и Бисквитный Молот
»).
Хинагэси Усудзуми — Сион Вакаяма
(Момо Аясэ
из «Дандадана
»).
Рэнгэ Касуми — Манацу Мураками
(Юки Мицуя
из «Необычного такси
»).
Садзанка Ёсино — Мисаки Куно
(Ицуми
из «Мабороси
»).
Аямэ Сакуя — Миюри Симабукуро
(Ким Таканаси
из «Медуза не умеет плавать в ночи
»).
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«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от той же студии
За десять лет — как один удар!
В следующем году франшиза «Ванпанчмен
» отметит десятилетие. В честь юбилея стартовал специальный проект под названием «10 ударов
», включающий ряд значимых мероприятий:
🔘 В 2025-м ожидается третий сезон аниме о непобедимом супергерое
и его ученике Геносе
(первый тизер — с русскими субтитрами — ищите тут
).
🔘 Праздничный постер
(выше).
🔘 Юбилейный видеоролик (ниже), представляющий нарезку боевых сцен с участием Сайтамы под трек Justice Execution
, который стал знаковым для сериала.
🔘 На YouTube доступны чистые версии опенингов и эндингов первого и второго сезонов.
🔘 Там же — показывают первый и 13-й эпизоды (с английскими субтитрами).
🔘 14 сентября 2025 года в Большом зале токийского культурного центра Nerima
пройдет музыкальный фестиваль One-Punch Man Maji Ongaku-Sai
с участием актеров озвучивания Макото Фурукавы
(Джинчхоль У
из «Поднятия уровня в одиночку
»), Кайто Исикавы
(Киёка Кудо
из «Моего счастливого брака
») и Хикару Мидорикавы
(Ангел Хибаны из «Волшебницы и злого офицера
»), а также группы JAM Project
, певицы Хироко Моригути
и композитора Макото Миядзаки
.
Оставшиеся четыре инициативы объявят чуть позже.
Популярная манга «Ванпанчмен» выходит в журнале Tonari no Young Jump
(издательство Shueisha
) под руководством супермощной команды: харизматичного автора ONE
(«Моб Психо 100
») и художника Юсукэ Мураты
(«Айшилд 21
»). Первый сезон делала студия Madhouse
(«О движении Земли
», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
»), а на втором её сменила J.C.Staff
(«Хвост Феи: Столетний квест
», «Любовь Мураи
»), она же продолжает производство.
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Культовое аниме «Моб Психо 100» от создателя «Ванпанчмена»
Грация аристократки и сила гориллы
В апреле состоится премьера романтического фэнтези «Дочь, которую защищал бог горилл, любима королевскими рыцарями
». В основу аниме легла одноименная серия веб-романов за авторством Shirohi
. Производство ведется в стенах студии Kachigarasu
(сменившая название Encourage Films
, ответственная за «Дьяволенка
» и «Мага-обманщика из другого мира
»), а режиссером выступил Фумитоси Оидзаки
(«Легенда о новой Белоснежке Притиар
», «Сайт волшебниц
»).
В мире, где подростки заручаются благословением разных божественных животных, 16-летняя виконтесса Софи Лилер получает силу крайне могущественного покровителя — гориллы. Единственное, чего хочет девушка, — это спокойной студенческой жизни, однако её редкие физические способности привлекают королевский рыцарский орден. Заняв должность оруженосца, она оказывается в центре внимания перспективных молодых кавалеров, включая старшего рыцаря Луи Скаррела. Роль Софии досталась Канне Накамуре
(Нарида Топ Роад из «Девушек-пони: Славное дерби
»), а сэйю Скаррела — Такэо Оцука
(Жэньши
из «Монолога фармацевта
»).
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«Легенда о Новой Белоснежке Притиар» — сказка, где героиня владеет магией, а гномов заменили рыцари
Бонус
: С 1 февраля по 6 марта в Японии состоится ретроспектива
всех 43 полнометражных аниме о Дораэмоне
. Мероприятие приурочено к выходу
44-го фильма франшизы «История мира рисунков Нобиты»
и 45-летию первой истории
о безухом киберкоте для большого экрана. Работы, выпущенные до 2010 года, покажут с 35-миллиметровой пленки. Кстати, в новом трейлере
«Историй» звучит опенинг Sketch
в исполнении певицы Aimyon
:
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