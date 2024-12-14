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Сила гориллы, монолог фармацевта и юбилей «Ванпанчмена»: главные новости аниме за неделю

14 декабря
2024 год

Новости кино >>
14 декабря 2024
Бэтмен воюет с Лигой Якудза, покемоны объединяются с Уоллесом и Громитом, а «Поднятие уровня в одиночку» собирает награды: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом «Истребителе демонов» или детективном «Разгадывании тайн после ужин»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Сила гориллы, монолог фармацевта и юбилей «Ванпанчмена»: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Бэтмен-ниндзя» определился с датой битвы против Лиги якудза: полнометражное аниме Kamikaze DougaСтрана песков», «Попсовый эпос») явит себя 21 марта.

🔘 14 марта японские кинотеатры превратятся в «Этот замечательный мир!»: там покажут OVA из двух эпизодов во вселенной популярного исекая. 25 апреля выйдет DVD с третьим сезоном, где серии добавят бонусом.

🔘 Студия TOHO Animation, которая очень любит миниатюрные аниме, взялась за «Кайдзю №8». Для чиби-сериала завели отдельный YouTube-канал: первая серия — уже в сети.

🔘 С благословения Disney, режиссер Гэнсё Ясуда выпустил два аниме-коротыша по «Моане 2». Оценить видео можно тут и здесь.

🔘 Премьера финального сезона «Доктора Стоуна» состоится 9 января. Ждать осталось недолго, а приближает заветный миг новый проморолик:


🔘 Pokemon Company объявила о коллаборации со студией Aardman, известной по «Уоллесу и Громиту» с «Барашком Шоном». Что получится, узнаем в 2027-м, а конкретику обещают в следующем году.

🔘 У франшизы про «Енота по имени Раскал» вот-вот (в 2025-м) появится спин-офф Araiguma Calcal-dan. Переводить название мы не решаемся.

🔘 Премию «Астра» за лучший аниме-сериал получило «Поднятие уровня в одиночку», опередив «Фрирен», «Ниндзя Камуи», «Плутон», «Скотта Пилигрима» и «Голубоглазого самурая» (который вообще не аниме).

🔘 Для аниме-индустрии «Дни Сакамото» еще не наступили, а уже выходит реклама мобильной видеоигры Sakamoto Days Dangerous Puzzle. На цифровых прилавках она окажется грядущей весной и только в Японии, но, возможно, англоязычным землям тоже повезет.

Читать «Поднятие уровня в одиночку»: всё, что вам нужно знать о лауреате «Астры»

Под покровом интриг


Второй сезон «Монолога фармацевта», который стартует 10 января и продлится два кура подряд, интригует новым трейлером. Захватывающей историей гениальной травницы с кошачьим именем, основанной на серии ранобэ Нацу Хюги, по-прежнему занимаются студии OLMТемное собрание», «Необычное такси») и TOHO AnimationМелодрама о дерьмовом мире»). Нас ждет не только развитие увлекательного сюжета, но и новая музыкальная композиция.


Открывающую тему Hyakka Ryoran исполняет Рира Икута (Кадодэ Кояма из «Мертвых-мертвых демонов»), которую мы знаем как половинку группы YOASOBI. Хотя дуэт много раз записывал треки для аниме («Звездное дитя», «Ведьма с Меркурия» и «Выдающиеся звери»), это первый случай, когда Икута исполняет опенинг сольно. Также стало известно, что к ансамблю сэйю присоединится Асами Сэто (Мина Асиро из «Кайдзю №8»). Она озвучит Сисуи — веселую служанку-болтушку, которая любит насекомых и может говорить о них часами.

Читать Обзор сериала «Монолог фармацевта»

Смотри и плачь


По мотивам манги «Первородный грех Такопи» (Takopii no Genzai) авторства Taizan 5 снимут аниме. Мрачная драма о буллинге и детях, отчаянно нуждающихся в поддержке, публиковалась на платформе Shonen Jump+ (издательство Shueisha) с декабря 2021-го по март 2022-го. Более подробную информацию обещают на мероприятии Jump Festa 2025, которое пройдет в Токио через неделю, а пока смотрим тизер.


Хэппианец Нну-Ану-Кф отправляется на Землю, чтобы сделать людей счастливыми. Начать он решает с девятилетней Сидзуки Кудзэ, спасшей его после аварийной посадки. Из-за сходства с осьминогом (tako по-японски) девочка называет пришельца Такопи. Инопланетный гость располагает рядом гаджетов, чтобы радовать людей, но, к сожалению, не восприимчив к социальным сигналам, из-за чего все попытки с треском проваливаются. Над Сидзуки регулярно издевается одноклассница Марина, у отца — другая семья, а мама, работающая в эскорте, никогда не бывает дома. Единственная радость и утешение школьницы — пес Чаппи. Когда собака исчезает, одинокий ребенок решает воспользоваться «лентой примирения» из арсенала Такопи, чтобы свести счеты с жизнью.

Читать Туда и обратно: «Многоцветье» — трогательно аниме, похожее на «Душу» Pixar

Война и мир


Премьера «Мгновения Лили» — оригинального аниме GoHandsЧлены школьного совета», «Чебурашка») — запланирована на 2 января. Опенинг Oishii Survivor исполнит девчачья металкор-группа HANABIE, а в трейлере можно послушать кусочек эндинга Real от miwaСеребряная ложка», «Блич»).


Милая повседневность старшеклассниц чередуется с боевыми вылазками к таинственным врагам, чья цель — истребление человечества. По словам главного режиссера Синго СудзукиКот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит», «Проект Кей»), также ответственного за дизайн персонажей: «Эта история прекрасно иллюстрирует связь между девушками, их борьбу с трудностями и теплоту, которую они находят друг в друге».

Протагонисток озвучат:

Юри Кавадзу — Нацуко Абэ (Тика Нодзима из «Избрания божества»).
Эрика Кодайдэи — Цугуми Сакураги (медсестра из сериала «Люцифер и Бисквитный Молот»).
Хинагэси Усудзуми — Сион Вакаяма (Момо Аясэ из «Дандадана»).
Рэнгэ Касуми — Манацу Мураками (Юки Мицуя из «Необычного такси»).
Садзанка Ёсино — Мисаки Куно (Ицуми из «Мабороси»).
Аямэ Сакуя — Миюри Симабукуро (Ким Таканаси из «Медуза не умеет плавать в ночи»).

Читать «Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от той же студии

За десять лет — как один удар!


В следующем году франшиза «Ванпанчмен» отметит десятилетие. В честь юбилея стартовал специальный проект под названием «10 ударов», включающий ряд значимых мероприятий:

Сила гориллы, монолог фармацевта и юбилей «Ванпанчмена»: главные новости аниме за неделю

🔘 В 2025-м ожидается третий сезон аниме о непобедимом супергерое и его ученике Геносе (первый тизер — с русскими субтитрами — ищите тут).
🔘 Праздничный постер (выше).
🔘 Юбилейный видеоролик (ниже), представляющий нарезку боевых сцен с участием Сайтамы под трек Justice Execution, который стал знаковым для сериала.
🔘 На YouTube доступны чистые версии опенингов и эндингов первого и второго сезонов.
🔘 Там же — показывают первый и 13-й эпизоды (с английскими субтитрами).
🔘 14 сентября 2025 года в Большом зале токийского культурного центра Nerima пройдет музыкальный фестиваль One-Punch Man Maji Ongaku-Sai с участием актеров озвучивания Макото Фурукавы (Джинчхоль У из «Поднятия уровня в одиночку»), Кайто Исикавы (Киёка Кудо из «Моего счастливого брака») и Хикару Мидорикавы (Ангел Хибаны из «Волшебницы и злого офицера»), а также группы JAM Project, певицы Хироко Моригути и композитора Макото Миядзаки.

Оставшиеся четыре инициативы объявят чуть позже.


Популярная манга «Ванпанчмен» выходит в журнале Tonari no Young Jump (издательство Shueisha) под руководством супермощной команды: харизматичного автора ONEМоб Психо 100») и художника Юсукэ МуратыАйшилд 21»). Первый сезон делала студия MadhouseО движении Земли», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде»), а на втором её сменила J.C.StaffХвост Феи: Столетний квест», «Любовь Мураи»), она же продолжает производство.

Читать Культовое аниме «Моб Психо 100» от создателя «Ванпанчмена»

Грация аристократки и сила гориллы


В апреле состоится премьера романтического фэнтези «Дочь, которую защищал бог горилл, любима королевскими рыцарями». В основу аниме легла одноименная серия веб-романов за авторством Shirohi. Производство ведется в стенах студии Kachigarasu (сменившая название Encourage Films, ответственная за «Дьяволенка» и «Мага-обманщика из другого мира»), а режиссером выступил Фумитоси ОидзакиЛегенда о новой Белоснежке Притиар», «Сайт волшебниц»).


В мире, где подростки заручаются благословением разных божественных животных, 16-летняя виконтесса Софи Лилер получает силу крайне могущественного покровителя — гориллы. Единственное, чего хочет девушка, — это спокойной студенческой жизни, однако её редкие физические способности привлекают королевский рыцарский орден. Заняв должность оруженосца, она оказывается в центре внимания перспективных молодых кавалеров, включая старшего рыцаря Луи Скаррела. Роль Софии досталась Канне Накамуре (Нарида Топ Роад из «Девушек-пони: Славное дерби»), а сэйю Скаррела — Такэо Оцука (Жэньши из «Монолога фармацевта»).

Читать «Легенда о Новой Белоснежке Притиар» — сказка, где героиня владеет магией, а гномов заменили рыцари
Бонус: С 1 февраля по 6 марта в Японии состоится ретроспектива всех 43 полнометражных аниме о Дораэмоне. Мероприятие приурочено к выходу 44-го фильма франшизы «История мира рисунков Нобиты» и 45-летию первой истории о безухом киберкоте для большого экрана. Работы, выпущенные до 2010 года, покажут с 35-миллиметровой пленки. Кстати, в новом трейлере «Историй» звучит опенинг Sketch в исполнении певицы Aimyon:

Сила гориллы, монолог фармацевта и юбилей «Ванпанчмена»: главные новости аниме за неделю
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