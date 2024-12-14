Маккенна Грейс присоединилась к седьмому «Крику»

Маккенна Грейс
получила одну из ключевых ролей в седьмой части популярной слэшер-серии «Крик
» от Paramount Pictures, уверяет Deadline
.
В качестве журналистки Гейл Уэзерс вновь предстанет Кортни Кокс
, Нив Кэмпбелл
вернется к образу Сидни Прескотт, а ее дочерью предстанет Изабель Мэй
. Компанию актрисам также составят Аса Герман
и Селесте О'Коннор.
Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон
, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном
на съемках многих частей. Однако за сценарий вместо него отвечает Гай Бьюсик
. Лента выйдет в прокат 27 февраля 2026-го.
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«Крик»: Бойня номер пять
Осенью 2023-го «Крик 7» лишился двух главных звезд — Дженны Ортеги
и Мелиссы Барреры
. Следом за ними покинул режиссерский пост и Кристофер Лэндон
.
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