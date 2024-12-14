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Маккенна Грейс присоединилась к седьмому «Крику»

14 декабря
2024 год

Новости кино >>
14 декабря 2024
Маккенна Грейс получила одну из ключевых ролей в седьмой части популярной слэшер-серии «Крик» от Paramount Pictures, уверяет Deadline.

Маккенна Грейс присоединилась к седьмому «Крику»
фото: reddit.com

В качестве журналистки Гейл Уэзерс вновь предстанет Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл вернется к образу Сидни Прескотт, а ее дочерью предстанет Изабель Мэй. Компанию актрисам также составят Аса Герман и Селесте О'Коннор.

Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном на съемках многих частей. Однако за сценарий вместо него отвечает Гай Бьюсик. Лента выйдет в прокат 27 февраля 2026-го.

Читать рецензию «Крик»: Бойня номер пять
Осенью 2023-го «Крик 7» лишился двух главных звезд — Дженны Ортеги и Мелиссы Барреры. Следом за ними покинул режиссерский пост и Кристофер Лэндон.
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