«Фоллаут» получил игровой «Оскар» в категории «Лучшая адаптация игры»

«Фоллаут
» признан лучшей адаптацией видеоигры на церемонии вручения главной игровой премии The Game Awards 2024
.
Награду создатели постапокалиптического шоу — шоураннер Джонатан Нолан
, продюсер Тодд Говард
и исполнительница главной роли Элла Пернелл
— получили из рук Шеннон Мари Вудворд
и Изабелы Монер
, сыгравших Дину в сиквеле игры The Last of Us
и ее телевизионной версии. Среди других номинантов были представлены второй сезон «Аркейна
», «Наклз
», «Подобный дракону: Якудза
» и «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт
».
Харрисон Форд
вместе с Тоддом Говардом и Троем Бейкером
, воплотившим его бессмертный образ Индианы Джонса в недавно вышедшем приключении Indiana Jones and the Great Circle, вручил приз за лучшую роль. Статуэтка досталась Мелине Юргенс, воплотившей образ Сенуа в Senua’s Saga: Hellblade 2. Для нее это уже вторая награда TGA за эту роль — в 2017-м она получила ее за работу над первой частью Hellblade: Senua's Sacrifice.
Читать рецензию
«Фоллаут»: Может, бахнем?
Игрой года признан Astro Bot — на счету приключенческого платформера четыре статуэтки. Среди других лауреатов оказались ролевой боевик Black Myth: Wukong, психоделический покерный роглайк Balatro, многопользовательский шутер Helldivers 2 и Grand Theft Auto VI, которую вновь признали самой ожидаемой игрой следующего года.
Церемонию также посетили рэпер Снуп Догг
и актеры Аарон Пол
и Лора Бейли
. Юсеф Фарес
, по сложившейся традиции, заглянул, чтобы представить свою новую кооперативную адвенчуру. На сей раз это Split Fiction, вдохновленная фильмом Стивена Спилберга
«Первому игроку приготовиться
». Самым громким анонсом мероприятия стал трейлер четвертого «Ведьмака
», благодаря которому игроки узнали, что им предстоит играть за Цири. Создатели, впрочем, обещают и появление самого Геральта.
обсуждение >>