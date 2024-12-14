Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал Мамонты
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Фоллаут» получил игровой «Оскар» в категории «Лучшая адаптация игры»

14 декабря
2024 год

Новости кино >>
14 декабря 2024
«Фоллаут» признан лучшей адаптацией видеоигры на церемонии вручения главной игровой премии The Game Awards 2024.

«Фоллаут» получил игровой «Оскар» в категории «Лучшая адаптация игры»
фото: youtube.com

Награду создатели постапокалиптического шоу — шоураннер Джонатан Нолан, продюсер Тодд Говард и исполнительница главной роли Элла Пернелл — получили из рук Шеннон Мари Вудворд и Изабелы Монер, сыгравших Дину в сиквеле игры The Last of Us и ее телевизионной версии. Среди других номинантов были представлены второй сезон «Аркейна», «Наклз», «Подобный дракону: Якудза» и «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт».

Харрисон Форд вместе с Тоддом Говардом и Троем Бейкером, воплотившим его бессмертный образ Индианы Джонса в недавно вышедшем приключении Indiana Jones and the Great Circle, вручил приз за лучшую роль. Статуэтка досталась Мелине Юргенс, воплотившей образ Сенуа в Senua’s Saga: Hellblade 2. Для нее это уже вторая награда TGA за эту роль — в 2017-м она получила ее за работу над первой частью Hellblade: Senua's Sacrifice.

Читать рецензию «Фоллаут»: Может, бахнем?
Игрой года признан Astro Bot — на счету приключенческого платформера четыре статуэтки. Среди других лауреатов оказались ролевой боевик Black Myth: Wukong, психоделический покерный роглайк Balatro, многопользовательский шутер Helldivers 2 и Grand Theft Auto VI, которую вновь признали самой ожидаемой игрой следующего года.

Церемонию также посетили рэпер Снуп Догг и актеры Аарон Пол и Лора Бейли. Юсеф Фарес, по сложившейся традиции, заглянул, чтобы представить свою новую кооперативную адвенчуру. На сей раз это Split Fiction, вдохновленная фильмом Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Самым громким анонсом мероприятия стал трейлер четвертого «Ведьмака», благодаря которому игроки узнали, что им предстоит играть за Цири. Создатели, впрочем, обещают и появление самого Геральта.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериал «Фоллаут» стал лучшей адаптацией игры по версии премии Golden Joystick Awards
Кровь, пот и пиксели: На «Читке 3.0» обсудили будущее экранизаций видеоигр
Трой Бейкер подарил свой голос Индиане Джонсу в новой игре про знаменитого археолога
Изабела Монер станет Диной во втором сезон адаптации игровой серии The Last of Us
Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II
Поиск по меткам
игры
персоны
Трой БейкерЛора БейлиШеннон Мари ВудвордТодд ГовардСнуп ДоггИзабела МонерДжонатан НоланЭлла ПернеллАарон ПолСтивен СпилбергЮсеф ФаресХаррисон Форд
фильмы
АркейнВедьмакНаклзОдни из насПервому игроку приготовитьсяПодобный дракону: ЯкудзаРасхитительница гробниц: Легенда о Ларе КрофтФоллаут

анонс

Кинокарта

Скорбим

Тулкун Таджиев
13 декабря ушёл из жизни актёр Тулкун Таджиев.
Владимир Зимников
12 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Зимников.
Владимир Стрелков
12 декабря ушёл из жизни режиссёр Владимир Стрелков.
Раиса Максимова
11 декабря ушла из жизни актриса Раиса Максимова.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Эгле Микулёните
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Ребекка Гибни
Ноэми Львовски
Наташа Макэлхоун
Джексон Рэтбоун
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Совсем оШАЛЕли!
лирическая комедия
Россия, 2024
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Чёрный замок
детектив, исторический фильм, приключения, фэнтези
Беларусь, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Три кота. Зимние каникулы
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?