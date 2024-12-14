Аарон Пол, Лора Бейли и Джеффри Райт подарили свои голоса персонажам интерактивной комедии Dispatch

Аарон Пол
и Лора Бейли
анонсировали в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2024
интерактивную комедию Dispatch.
Помимо Пола и Бейли, персонажей новой игры от создателей Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us также озвучили Джеффри Райт
, Эрин Иветт, Алана Пирс, Мэттью Мерсер, Трэвис Уиллингем, ютуберы MoistCr1TiKaL, Jacksepticeye и другие.
По информации GameRant
, Полу досталась роль бывшего супергероя Роберта Робертсона, вынужденного досрочно уйти на пенсию, когда его бронированный костюм-мех был уничтожен в бою. Вскоре его нанимают в качестве диспетчера в агентство супергероев, где бывшие суперзлодеи ищут искупления.
За разработку приключенческой повествовательной экшн-стратегии отвечает студия AdHoc Studio, в которой работают выходцы из Telltale Games, Ubisoft и Night School Studio. Dispatch выйдет в 2025 году на ПК в Steam. Русский язык в наличии.
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