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Аарон Пол, Лора Бейли и Джеффри Райт подарили свои голоса персонажам интерактивной комедии Dispatch

14 декабря
2024 год

Новости кино >>
14 декабря 2024
Аарон Пол и Лора Бейли анонсировали в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2024 интерактивную комедию Dispatch.


Помимо Пола и Бейли, персонажей новой игры от создателей Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us также озвучили Джеффри Райт, Эрин Иветт, Алана Пирс, Мэттью Мерсер, Трэвис Уиллингем, ютуберы MoistCr1TiKaL, Jacksepticeye и другие.

По информации GameRant, Полу досталась роль бывшего супергероя Роберта Робертсона, вынужденного досрочно уйти на пенсию, когда его бронированный костюм-мех был уничтожен в бою. Вскоре его нанимают в качестве диспетчера в агентство супергероев, где бывшие суперзлодеи ищут искупления.

Аарон Пол, Лора Бейли и Джеффри Райт подарили свои голоса персонажам интерактивной комедии Dispatch
фото: youtube.com

За разработку приключенческой повествовательной экшн-стратегии отвечает студия AdHoc Studio, в которой работают выходцы из Telltale Games, Ubisoft и Night School Studio. Dispatch выйдет в 2025 году на ПК в Steam. Русский язык в наличии.
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Аарон Пол, Лора Бейли и Джеффри Райт подарили свои голоса персонажам интерактивной комедии Dispatch фотографии
Аарон Пол, Лора Бейли и Джеффри Райт подарили свои голоса персонажам интерактивной комедии Dispatch фотографии
Аарон Пол, Лора Бейли и Джеффри Райт подарили свои голоса персонажам интерактивной комедии Dispatch фотографии
Аарон Пол, Лора Бейли и Джеффри Райт подарили свои голоса персонажам интерактивной комедии Dispatch фотографии
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