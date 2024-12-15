Билл Скарсгард поработает с Гасом Ван Сентом

Билл Скарсгард
получил главную роль в новом фильме Гаса Ван Сента
под названием Dead Man’s Wire («Проволока мертвеца»), уверяет Deadline
.
Триллер, основанный на реальных событиях, поведает о событиях, произошедших в Индианаполисе в 1977 году. По сюжету бывший застройщик берет в заложники поступившего с ним несправедливо ипотечного банкира, требуя пять миллионов долларов и личных извинений.
Компанию Скарсгарду составит Дэйкр Монтгомери
. За сценарий отвечает Остин Колодни («Когда время стало громче
»).
обсуждение >>