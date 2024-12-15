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Билл Скарсгард поработает с Гасом Ван Сентом

15 декабря
2024 год

Новости кино >>
15 декабря 2024
Билл Скарсгард получил главную роль в новом фильме Гаса Ван Сента под названием Dead Man’s Wire («Проволока мертвеца»), уверяет Deadline.

Билл Скарсгард поработает с Гасом Ван Сентом
фото: deadline.com

Триллер, основанный на реальных событиях, поведает о событиях, произошедших в Индианаполисе в 1977 году. По сюжету бывший застройщик берет в заложники поступившего с ним несправедливо ипотечного банкира, требуя пять миллионов долларов и личных извинений.

Компанию Скарсгарду составит Дэйкр Монтгомери. За сценарий отвечает Остин Колодни («Когда время стало громче»).
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