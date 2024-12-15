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Аманда Сейфред перевоплотилась в женщину-Христа

15 декабря
2024 год

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15 декабря 2024
Аманда Сейфред сыграла титульную роль в мюзикле «Анна Ли». Согласно Deadline, картину поставила Мона Фастволд по сценарию, написанному ею совместно с мужем Брэди Корбетом.

Аманда Сейфред перевоплотилась в женщину-Христа
фото: deadline.com

В фильме, чьи съемки уже закончились, также заняты Томасин Маккензи, Льюис Пуллман, Кристофер Эббот, Тим Блейк Нельсон и Стэйси Мартин. Музыку сочинил композитор Дэниел Блумберг, работавший над «Бруталистом» Корбета.

Вдохновленная реальными событиями картина, описываемая как «эпическая басня», поведает об Анне Ли (1736-1784) — религиозном лидере и основательнице движения шейкеров, провозглашенной ее последователями женщиной-Христом, которая задумала построить одно из крупнейших утопических обществ в истории Америки. Его члены получили большую известность благодаря бурным песням и танцам во время богослужений.
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