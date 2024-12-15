Аманда Сейфред перевоплотилась в женщину-Христа

Аманда Сейфред
сыграла титульную роль в мюзикле «Анна Ли». Согласно Deadline
, картину поставила Мона Фастволд
по сценарию, написанному ею совместно с мужем Брэди Корбетом
.
В фильме, чьи съемки уже закончились, также заняты Томасин Маккензи
, Льюис Пуллман
, Кристофер Эббот
, Тим Блейк Нельсон
и Стэйси Мартин
. Музыку сочинил композитор Дэниел Блумберг
, работавший над «Бруталистом
» Корбета.
Вдохновленная реальными событиями картина, описываемая как «эпическая басня», поведает об Анне Ли (1736-1784) — религиозном лидере и основательнице движения шейкеров, провозглашенной ее последователями женщиной-Христом, которая задумала построить одно из крупнейших утопических обществ в истории Америки. Его члены получили большую известность благодаря бурным песням и танцам во время богослужений.
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