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Тати Габриэль стала охотницей за головами в новой игре Нила Дракманна

15 декабря
2024 год

Новости кино >>
15 декабря 2024
Тати Габриэль сыграет в новой игре Нила Дракманна. Об этом стало известно благодая трейлеру, показанному в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2024.


Фантастический экшн под названием Intergalactic: The Heretic Prophet компания Naughty Dog разрабатывает с 2020 года после выхода The Last of Us Part II. За музыку отвечают Трент Резнор и Аттикус Росс из Nine Inch Nails. Релиз состоится на PlayStation 5.

События разворачиваются в далеком будущем в альтернативной вселенной, где человечество достигло эпохи космических перелетов в 1986 году. Геймерам предстоит играть за охотницу за головами Джордан А. Мун. Во время охоты на членов преступного синдиката она застревает на отдаленной планете Семпирия, связь с которой была потеряна более 600 лет назад — с тех пор ни один корабль не покидал ее орбиты. Героине придется сражаться с враждебными роботами, вооруженными клинками. Разработчики при создании игры вдохновлялись аниме «Акира» и «Ковбой Бибоп».

Тати Габриэль стала охотницей за головами в новой игре Нила Дракманна
фото: youtube.com

Судя по анонсированному ролику, компанию исполнительнице главной роли составит Кумэйл Нанджиани. В качестве агента Джордан заявлена Хэлли Вегрин Гросс, в кадре появится и Трой Бейкер. В карточке проекта на сайте IMDb также указаны имена актеров Тони Далтона и Стивена Чана. Примечательно, что Габриэль снималась в картине «Анчартед: На картах не значится» и во втором сезоне «Одних из нас», основанных на популярных сериях Naughty Dog.

Впрочем, трейлер Intergalactic: The Heretic Prophet публика восприняла крайне негативно (155 тысяч дизлайков и более 20 тысяч гневных комментариев на YouTube-странице PlayStation). Потенциальные игроки ругают анонс за навязчивый продакт-плейсмент, надоевшую повестку и очередную сильную женщину в главной роли. Многие отмечают, что провальный шутер Concord так ничему и не научил руководство Sony. Особенно не понравилось зрителям TGA то, что оганизатор и ведущий мероприятия Джефф Кили завершил церемонию именно этим роликом, а не новым трейлером GTA 6 или геймплейной демонстрацией нового DOOM.
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АкираАнчартед: На картах не значитсяКовбой БибопКовбой БибопОдни из нас

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