Энн Хэтэуэй и Дэйв Батиста поступят на службу в ФБР

Энн Хэтэуэй
и Дэйв Батиста
исполнят главные роли в комедийном боевике от студии Amazon MGM. Лента пока не обрела название, уточняет Deadline
.
Это будет основанная на реальных событиях история несовместимых партнеров об агентах ФБР под прикрытием с радикально разными стилями, вынужденных притворяться мужем и женой. Поначалу они ненавидят друг друга, но в конце концов научились уважать друг друга.
В продюсерской команде фильма числятся Энтони
и Джо Руссо
. Сценарий написал автор ленты «Проект Адам
» Джонатан Троппер.
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