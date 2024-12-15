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Энн Хэтэуэй и Дэйв Батиста поступят на службу в ФБР

15 декабря
2024 год

Новости кино >>
15 декабря 2024
Энн Хэтэуэй и Дэйв Батиста исполнят главные роли в комедийном боевике от студии Amazon MGM. Лента пока не обрела название, уточняет Deadline.

Энн Хэтэуэй и Дэйв Батиста поступят на службу в ФБР
фото: theplaylist.net

Это будет основанная на реальных событиях история несовместимых партнеров об агентах ФБР под прикрытием с радикально разными стилями, вынужденных притворяться мужем и женой. Поначалу они ненавидят друг друга, но в конце концов научились уважать друг друга.

В продюсерской команде фильма числятся Энтони и Джо Руссо. Сценарий написал автор ленты «Проект Адам» Джонатан Троппер.
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