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«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

16 декабря
2024 год

Новости кино >>
16 декабря 2024
Самый популярный сайт о российском кино Кино-Театр.Ру публикует итоги самых востребованных пользователями страниц актеров, актрис, фильмов и сериалов по итогам 2024 года.

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
фото: Юра Борисов в фильме «Анора»

«Мы давно не публиковали рейтинг артистов, потому что первые строчки от года к году мало отличались друг от друга, так как у наших вечных лидеров – Станислава Бондаренко, Павла Прилучного, Марии Куликовой – была очень активная фан-база. Но этот год доказал, что изменения неизбежны. И если мужской топ артистов преподнес нам ожидаемый сюрприз в виде Юры Борисова, который после "Аноры" стал международной звездой, претендующей на "Золотой глобус", то в женском топе я рад видеть совершенно новые – не для нас, работающих в индустрии, а для широкого круга зрителей, – имена молодых талантливых актрис», – говорит главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

В итоге в тройку самых интересных актеров для пользователей Кино-Театр.Ру вошли Антон Батырев, Никита Кологривый и Дмитрий Паламарчук. Юра Борисов, несмотря на успешный год, оказался на девятом месте.

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

ТОП-10 актеров по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2024 году:

1. Антон Батырев (интервью)
2. Никита Кологривый
3. Дмитрий Паламарчук
4. Станислав Бондаренко
5. Павел Прилучный
6. Петр Рыков
7. Антон Васильев
8. Александр Никитин
9. Юра Борисов
10. Роман Курцын

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

Среди российских актрис впервые за много лет победу над Марией Куликовой по востребованности страницы на сайте Кино-Театр.Ру одержала Виктория Маслова, сыгравшая одну из главных ролей в «Триггере», а также отметившаяся в популярных «Невском» и «Золотом дне».

ТОП-10 актрис по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2024 году:

1. Виктория Маслова
2. Мария Куликова
3. Марина Митрофанова
4. Карина Андоленко
5. Татьяна Арнтгольц
6. Валентина Ляпина
7. Ольга Павловец
8. Лиана Гриба
9. Анна Немченко
10. Екатерина Климова

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

Фильмы и сериалы учитывались исключительно по премьере в 2024 году. Именно поэтому мы не включили в рейтинг комедию «Иван Васильевич меняет все», которая выходила на ТНТ и онлайн формально 31 декабря 2023 года, хотя и оказалась по статистике в самых просматриваемых у нас карточках в 2024 году.

ТОП-10 фильмов по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2024 году:

1. «Мастер и Маргарита» (рецензия, смотреть онлайн)
2. «Сто лет тому вперед» (рецензия, смотреть онлайн)
3. «Бременские музыканты» (рецензия, смотреть онлайн)
4. «Летучий корабль» (интервью, смотреть онлайн)
5. «Лед-3» (рецензия, смотреть онлайн)
6. «Холоп-2» (рецензия, смотреть онлайн)
7. «Онегин» (смотреть онлайн)
8. «Воздух» (рецензия, смотреть онлайн)
9. «Позывной "Пассажир"» (смотреть онлайн)
10. «По щучьему велению» (рецензия, смотреть онлайн)

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

В сериалах также пользовался популярностью проект «Слово пацана. Кровь на асфальте», в 2024-м получивший премьеру на НТВ. Но его, как и, например, 11-й сезон «Склифосовского», в прошлом году запремьеренного онлайн, мы не стали включать в наш рейтинг. Поэтому он получился такой.

ТОП-10 сериалов по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2024 году:

1. «Невский. Близкий враг» (НТВ, отзывы, смотреть онлайн)
2. «Трасса» (Okko, рецензия, отзывы, смотреть онлайн)
3. «Постучись в мою дверь в Москве» (Okko, Premier, ТНТ, рецензия, смотреть онлайн)
4. «Жизнь по вызову-3» (KION, интервью, смотреть онлайн)
5. «Молодежка. Новая смена» (СТС, смотреть онлайн)
6. «Бедные смеются, богатые плачут» (ТНТ, смотреть онлайн)
7. «Шеф. Мужская работа» (НТВ)
8. «Мосгаз. Дело №10. Метроном» (Okko, Первый канал, рецензия, отзывы, смотреть онлайн)
9. «Черное солнце» (KION, НТВ, рецензия, смотреть онлайн)
10. «Золотое дно» (Иви, НТВ, рецензия, смотреть онлайн)
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обсуждение >>
№ 1
Альбина2365   16.12.2024 - 10:39
Какой удручающий список актрис. Скорее антирейтинг. Куликова, Гриба, Андоленко, Арнтгольц.. В чем они блистали в этом году? Сборище бездарностей)) Моряк не хватает. Маслова симпатичная, но чем она хороша... читать далее>>
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фильмы
АнораБедные смеются, богатые плачутБременские музыкантыВоздухЖизнь по вызову-3Золотое дноИван Васильевич меняет всё!Летучий корабльЛёд-3Мастер и МаргаритаМолодёжка. Новая сменаМосгаз. Дело №10: МетрономНевскийНевский. Близкий врагОнегинПо щучьему велениюПозывной «Пассажир»Постучись в мою дверь в МосквеСклифосовский (11 сезон)Слово пацана. Кровь на асфальтеСто лет тому вперёдТрассаТриггерХолоп-2Чёрное солнцеШеф. Мужская работа

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