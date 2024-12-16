«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

Самый популярный сайт о российском кино Кино-Театр.Ру публикует итоги самых востребованных пользователями страниц актеров, актрис, фильмов и сериалов по итогам 2024 года.
фото: Юра Борисов в фильме «Анора»
«Мы давно не публиковали рейтинг артистов, потому что первые строчки от года к году мало отличались друг от друга, так как у наших вечных лидеров – Станислава Бондаренко, Павла Прилучного, Марии Куликовой – была очень активная фан-база. Но этот год доказал, что изменения неизбежны. И если мужской топ артистов преподнес нам ожидаемый сюрприз в виде Юры Борисова, который после "Аноры" стал международной звездой, претендующей на "Золотой глобус", то в женском топе я рад видеть совершенно новые – не для нас, работающих в индустрии, а для широкого круга зрителей, – имена молодых талантливых актрис», – говорит главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
Среди российских актрис впервые за много лет победу над Марией Куликовой по востребованности страницы на сайте Кино-Театр.Ру одержала Виктория Маслова, сыгравшая одну из главных ролей в «Триггере», а также отметившаяся в популярных «Невском» и «Золотом дне».
ТОП-10 актрис по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2024 году:
Фильмы и сериалы учитывались исключительно по премьере в 2024 году. Именно поэтому мы не включили в рейтинг комедию «Иван Васильевич меняет все», которая выходила на ТНТ и онлайн формально 31 декабря 2023 года, хотя и оказалась по статистике в самых просматриваемых у нас карточках в 2024 году.
ТОП-10 фильмов по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2024 году:
В сериалах также пользовался популярностью проект «Слово пацана. Кровь на асфальте», в 2024-м получивший премьеру на НТВ. Но его, как и, например, 11-й сезон «Склифосовского», в прошлом году запремьеренного онлайн, мы не стали включать в наш рейтинг. Поэтому он получился такой.
ТОП-10 сериалов по запросам на сайте Кино-Театр.Ру в 2024 году:
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