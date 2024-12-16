«Папины дочки» соберутся за праздничным столом

Премьера третьего сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые» состоится 2 января в 13:00 на СТС. Сразу после телеэфира проект покажет START, уточняют пресс-службы телеканала и онлайн-кинотеатра.
фото: СТС и START
«Наш сериал про любовь и веру в чудеса. Мы все хотим чего-то доброго, светлого и простого. "Дочки" как раз дают такое настроение зрителям и объединяют семьи за одним столом. Я и сам больше двадцати лет встречаю праздник в доме старшего брата. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, а я бы хотел еще один год провести с близкими людьми», — считает Филипп Бледный.
«Финальный сезон предыдущих "Дочек" оборвался на незавершенной истории Галины Сергеевны с принцем. Это была настоящая история Золушки, которая много училась, трудилась и которую все считали дурнушкой, а она встретила любовь в лице настоящего принца. Галина Сергеевна всегда знала цену крепким отношениям и настоящей любви, поэтому заслужила счастье», — признается Лиза Арзамасова.
Романтика появится не только в жизни Васнецовой, но и Веника, который в финале второго сезона решил попрощаться с Дашей и пригласить на свидание школьного психолога Татьяну. «Меня не удивило решение Веника. Мне оно кажется верным, а главное устраивает мою героиню. Отношения между ними достаточно наивные и чистые, мне нравится эта романтическая линия. Вениамин с Татьяной все время будут попадать в нелепые ситуации, потому что им негде встречаться. Мешают то бабушки, то дети, в общем, не без трудностей», — рассказывает Ксения Теплова.
В новых сериях зрителей также ждут яркие образы в духе «Кавказской пленницы» и «Гарри Поттера», сцены на хоккейной арене, в павильоне с живыми бабочками и аквапарке. Но на этом приключения семьи Ваcильевых-Васнецовых не закончатся: на днях СТС и START приступили к съемкам четвертого сезона.
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