«Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил приз «Лучший главный герой» на фестивале спортивного кино в Италии

Роман Костомаров был удостоен награды в категории «Лучший главный герой» за документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» на международном фестивале спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival в Палермо (Италия), сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
Фестиваль Paladino d'Oro Sport Film Festival — это один из старейших и наиболее престижных мировых фестивалей, посвященных спортивному кино. В этом году смотр проходил с 10 по 15 декабря, одним из членов жюри был режиссер Паоло Дженовезе, снявший «Идеальных незнакомцев».
Награду на фестивале получал продюсер картины Жан Просянов: «Мы глубоко тронуты тем, что фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" удостоился награды на таком престижном международных фестивалей спортивного кино, как Paladino d’Oro Sport Film Festival. Наш фильм отражает настоящий русский характер — это история о том, как не сдаваться даже в самых тяжелых обстоятельствах, доказывая себе и окружающим, что нет ничего невозможного. Признание коллег особенно приятно и доказывает, что эту историю о русском духе должны увидеть далеко за пределами России — она вдохновит многих. Для нас огромная честь знать, что наш фильм нашел отклик у людей по всему миру. И большое спасибо Институту развития интернета, который дал нам возможность создать этот проект».
Картина рассказывает историю выдающегося спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона Романа Костомарова, преодолевшего тяжелые жизненные испытания и после ампутации вернувшегося к обычной жизни, а затем снова вышедшего выступать на лед.
фото: пресс-служба проекта
«Я невероятно рад получить эту награду. Эта история — не только о моем пути, но и о героизме врачей, которые совершили невозможное, о любви, семье и о поддержке близких, без которой я бы не справился. Надеюсь, этот фильм напомнит всем, что даже в самых тяжелых испытаниях есть место для веры, надежды и победы над обстоятельствами. И для меня важно, что этот проект может вдохновить других, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах», — прокомментировал Роман Костомаров вручение ему приза на фестивале спортивного кино Paladino d'Oro в Палермо.
Ранее фильм также завоевал Гран-при на X Венгерском фестивале инклюзивного кино, который проходил в Будапеште с 26 по 28 ноября. Премьера ленты «Роман Костомаров: Рожденный дважды» состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» 7 марта, затем лента вышла в широкий прокат. 8 марта в видеосервисе Wink вышел одноименный сериал, состоящий из 4-х эпизодов. Производством ленты занималась компания «Реникса». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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