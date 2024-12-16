Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян сядут в «Новогодний экспресс»

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Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

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Сила гориллы, монолог фармацевта и юбилей «Ванпанчмена»: главные новости аниме за неделю

Интервью

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Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса