Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян сядут в «Новогодний экспресс»

Завершились съемки праздничного музыкального фильма «Новогодний экспресс», которые проходили в кинопарке «Москино». В ленте сыграли Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян. Премьера картины состоится на платформе RUTUBE, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: пресс-служба RUTUBE
По сюжету, главный герой Витя (Ефим Петрунин) тайно садится на поезд без билета, чтобы добраться до семьи и провести Новый год с женой и сыном. Однако строгий начальник поезда в исполнении Ивана Охлобыстина следует уставу даже в самый волшебный праздник в году и всеми силами пытается поймать нарушителя и высадить его из поезда. Вите помогает добрая проводница в исполнении Анны Хилькевич, которая верит, что в Новый год каждый имеет право на чудо.
«Это кино про новогоднее чудо и мечты. Это кино, которое вселяет в души людей ощущение волшебства, которое каждый человек ждет в канун Нового года. Это совпадает с характером моей героини. Она проводница, которая не устала от своей работы, в отличие от других сотрудников поезда. Внутри нее все еще живет ребенок, и она верит в то, что волшебство есть», — рассказывает Анна Хилькевич.
Съемки фильма, длившиеся 12 дней, прошли на новой площадке «Москино», которая открылась в сентябре этого года. На студии были выстроены полномерные декорации вокзала, а сцены в поезде снимались в настоящих вагонах. Часть съемок прошла под открытым небом. В картине можно заметить отсылки к советскому фильму «Поезд идет на восток».
обсуждение >>