Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Свойство молодых — это свобода»: итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»

16 декабря
2024 год

Новости кино >>
16 декабря 2024
В Санкт-Петербурге состоялся питчинг лаборатории «Ленфильм-дебют» — финальное событие полугодового образовательного проекта, в рамках которого дебютанты разрабатывают сценарии своих первых полнометражных фильмов под руководством кураторов из киноиндустрии. Проекты участников курировали Андрей Прошкин, Николай Хомерики, Любовь Борисова, Наталия Мещанинова, Бакур Бакурадзе, Максим Пежемский, Анна Пармас, Марина Разбежкина, Алексей Попогребский и Александр Велединский, уточняет пресс-служба лаборатории.

«Свойство молодых — это свобода»: итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют»

На питчинге были представлены десять проектов: «Воск» Алексея Михайлова, «Что-то настоящее» Ивана Гута, «Прошлым летом» Олега Бачаева, «Адиюх» Марьяны Калмыковой, «Эвтаназия» Алексея Кирилина, «Морфология почв» Дины Семыкиной, «Сломанный горизонт» Павла Логинова и Игоря Поплаухина, «Красная тетрадь» Романа Ежкова, «Последний Дед Мороз в моей жизни» Александры Хайдаровой и «Шофер» Ивана Родина.

Перед питчингом руководитель лаборатории Александра Васнецова поздравила трех выпускников лаборатории, которые получили финансирование после декабрьского питчинга Министерства культуры — Клавдию Коршунову (проект «Ваня», СТВ-Лаб), Нину Волову («Фейерверки днем», продюсирует «Гонзо Фильм») и Никиту Грушина («Новый дом», кинокомпания «Атлантик»).

Ведущим питчинга выступил главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов. В качестве экспертов проекты оценивали генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Муравьева-Ерофеева, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, продюсер кинокомпании СТВ Мария Маевская, продюсер и заместитель директора Фонда «Пример Интонации» Наталья Смагина, генеральный продюсер продюсерского центра Vita Aktiva Юлия Мишкинене, ведущий продюсер кинокомпании Look Film Анна Тихонова, генеральный директор кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин, главный редактор «Марс Медиа» Василий Клепацкий, генеральный директор Vega Film Катерина Михайлова, генеральный директор «Гонзо Продакшн» Иван Голомовзюк, кинорежиссер и продюсер Петр Тодоровский, режиссер и продюсер Иван Болотников, редактор студии «Рок» Александра Беженар, генеральный директор FT production Юлия Витязева и другие.

«Свойство молодых — это свобода»: итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют»

«Свойство молодых всегда — это свобода. Свободы во всех смыслах, то есть это люди, для которых мир открыт, и для них запретных тем нет. И с одной стороны как продюсера меня в чем-то это пугает, потому что я сразу начинают думать, как это сделать — с господдержкой, без господдержки и так далее. В той же самой степени это хорошо, в данном случае, есть из чего выбирать. Я уже привык к лаборатории — и хотел бы, чтобы это продолжалось», — отметил Иван Болотников.

Эксперты подчеркнули, что лаборатория за три года сформировала вокруг себя сообщество кинематографистов высокого уровня — дебютантов, кураторов, продюсеров. После питчинга участники общались с продюсерами индивидуально. С завершением лаборатории работа дебютантов не заканчивается: большинство продолжит работу над проектами и общение с кураторами.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Андрей АпостоловБакур БакурадзеИван БолотниковЛюбовь Борисова (II)Александр ВелединскийЮлия ВитязеваНина ВоловаИван ГоломовзюкНикита ГрушинМарьяна КалмыковаАлексей КирилинВасилий КлепацкийСергей КорнихинКлавдия КоршуноваПавел ЛогиновАнтон МалышевНаталия МещаниноваКатерина МихайловаЮлия МишкиненеАнна ПармасМаксим ПежемскийИгорь ПоплаухинАлексей ПопогребскийАндрей ПрошкинМарина РазбежкинаНаталья СмагинаДмитрий ТабарчукАнна Тихонова (II)Пётр Тодоровский (младший)Николай Хомерики

анонс

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
Впервые в тройке лидеров среди актеров нет Станислава Бондаренко и Павла Прилучного, а Мария Куликова заняла вторую строчку в топе актрис
7 комментариев

Скорбим

Тулкун Таджиев
13 декабря ушёл из жизни актёр Тулкун Таджиев.
Николай Ледовских
12 декабря ушёл из жизни актёр Николай Ледовских.
Людмила Тарасова
7 декабря ушла из жизни актриса Людмила Тарасова.

День рождения >>

Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Андрей Новиков
Константин Октябрьский
Валерий Ошомков
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Бибигуль Тулегенова
Тарас Цымбалюк
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Тео Джеймс
Бен Кросс
Витторио Меццоджорно
Миранда Отто
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Форсаж. Полный вперёд
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
P.S. Верю в любовь
драма, мелодрама
Великобритания, США, 2023
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен