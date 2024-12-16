«Свойство молодых — это свобода»: итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»

что почитать?

Интервью

Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу»

Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса