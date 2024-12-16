«Свойство молодых — это свобода»: итоги финального питчинга лаборатории «Ленфильм-дебют»

На питчинге были представлены десять проектов: «Воск» Алексея Михайлова, «Что-то настоящее» Ивана Гута, «Прошлым летом» Олега Бачаева, «Адиюх» Марьяны Калмыковой, «Эвтаназия» Алексея Кирилина, «Морфология почв» Дины Семыкиной, «Сломанный горизонт» Павла Логинова и Игоря Поплаухина, «Красная тетрадь» Романа Ежкова, «Последний Дед Мороз в моей жизни» Александры Хайдаровой и «Шофер» Ивана Родина.
Перед питчингом руководитель лаборатории Александра Васнецова поздравила трех выпускников лаборатории, которые получили финансирование после декабрьского питчинга Министерства культуры — Клавдию Коршунову (проект «Ваня», СТВ-Лаб), Нину Волову («Фейерверки днем», продюсирует «Гонзо Фильм») и Никиту Грушина («Новый дом», кинокомпания «Атлантик»).
«Свойство молодых всегда — это свобода. Свободы во всех смыслах, то есть это люди, для которых мир открыт, и для них запретных тем нет. И с одной стороны как продюсера меня в чем-то это пугает, потому что я сразу начинают думать, как это сделать — с господдержкой, без господдержки и так далее. В той же самой степени это хорошо, в данном случае, есть из чего выбирать. Я уже привык к лаборатории — и хотел бы, чтобы это продолжалось», — отметил Иван Болотников.
Эксперты подчеркнули, что лаборатория за три года сформировала вокруг себя сообщество кинематографистов высокого уровня — дебютантов, кураторов, продюсеров. После питчинга участники общались с продюсерами индивидуально. С завершением лаборатории работа дебютантов не заканчивается: большинство продолжит работу над проектами и общение с кураторами.
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