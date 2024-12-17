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Добрейшие мертвецы: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — снова

17 декабря
2024 год

Новости кино >>
17 декабря 2024
«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — популярный два года назад исекай — возвращается со вторым сезоном. Таким нетривиальным анонсом закончилось празднование десятилетия издательства Overlap. На мероприятии также был представлен первый постер, изображающий Арка и его хвостатую спутницу Понту на фоне сумеречного неба.

Добрейшие мертвецы: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — снова

Проснувшись, безымянный геймер обнаруживает, что оказался в теле скелета-паладина Арка из онлайн-игры, которую проходил накануне. Юноша решает не привлекать к себе внимания в фэнтезийном мире, однако тут же спасает благородную даму и её служанку от разбойников. Надежда на спокойную жизнь окончательно рушится, когда его пути пересекаются с прекрасной эльфийской воительницей Ариан Гленис Лалатойей.

Читать Обзор первого сезона «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Аниме основано на популярной серии ранобэ, написанной Энки Хакари с иллюстрациями KeGНеправильный способ использования исцеляющей магии»). Первый сезон вышел 7 апреля 2022 года — им занимались умельцы из Studio KaiСупер Каб», «Детективы Футо») и молодой команды HORNETSСомали и лесной дух»). Режиссером выступил Кацуми ОноЯ стал учителем в школе монстров!», «Капитан Цубаса: Подростки»).

Добрейшие мертвецы: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — снова

Главные роли озвучивали:

Арк — Томоаки Моэно (Кинро из «Доктора Стоуна», Деким из «Смертельного парада»).
Ариан — Ай Файруз (Джолин Куджо из «Каменного океана», Пауэр из «Человека-бензопилы»).
Понта — Нэнэ Хиэда (Аму из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи», Акари Минасэ из «Кайдзю №8»).

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Добрейшие мертвецы: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — снова фотографии
Добрейшие мертвецы: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — снова фотографии
Добрейшие мертвецы: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — снова фотографии
Добрейшие мертвецы: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — снова фотографии
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