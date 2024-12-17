Добрейшие мертвецы: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — снова

«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
» — популярный два года назад исекай
— возвращается со вторым сезоном. Таким нетривиальным анонсом закончилось празднование десятилетия издательства Overlap
. На мероприятии также был представлен первый постер
, изображающий Арка и его хвостатую спутницу Понту
на фоне сумеречного неба.
Проснувшись, безымянный геймер обнаруживает, что оказался в теле скелета-паладина Арка
из онлайн-игры, которую проходил накануне. Юноша решает не привлекать к себе внимания в фэнтезийном мире, однако тут же спасает благородную даму и её служанку от разбойников. Надежда на спокойную жизнь окончательно рушится, когда его пути пересекаются с прекрасной эльфийской воительницей Ариан Гленис Лалатойей
.
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Обзор первого сезона «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Аниме основано на популярной серии ранобэ, написанной Энки Хакари
с иллюстрациями KeG
(«Неправильный способ использования исцеляющей магии
»). Первый сезон вышел 7 апреля 2022 года — им занимались умельцы из Studio Kai
(«Супер Каб
», «Детективы Футо
») и молодой команды HORNETS
(«Сомали и лесной дух
»). Режиссером выступил Кацуми Оно
(«Я стал учителем в школе монстров!
», «Капитан Цубаса: Подростки
»).
Главные роли озвучивали:
Арк — Томоаки Моэно
(Кинро
из «Доктора Стоуна
», Деким
из «Смертельного парада
»).
Ариан — Ай Файруз
(Джолин Куджо
из «Каменного океана
», Пауэр
из «Человека-бензопилы
»).
Понта — Нэнэ Хиэда
(Аму
из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи
», Акари Минасэ
из «Кайдзю №8
»).
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