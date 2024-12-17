Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации»

17 декабря
2024 год

Новости кино >>
17 декабря 2024
KION и продакшн Team Films при участии телеканала РЕН ТВ приступили к работе над мультижанровым сериалом «Резервация», первой экранизацией фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Главные роли играют Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра, где состоится цифровая премьера проекта. Телевизионный релиз состоится на РЕН ТВ.

Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету бывший полицейский Сергей возвращается домой — но дома больше нет. Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. В резервации нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за ее пределы заканчивается смертью. В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки, Сергей пробирается на закрытую территорию.

«Меня всю жизнь привлекали в кино не бытовые истории, а какие-то странные, сверхъестественные, потусторонние, где нужно преодолеть нечто необычное. Это подстегивает фантазию, всегда интересней работать. Мне и как зрителю нравятся подобные сюжеты и жанры, поэтому, когда пришел сценарий, дело оставалось за малым — пройти пробы. Я очень рад, что я в команде», — рассказывает Денис Шведов.

Проект затронет множество социальных и философских проблем: от противостояния человека и системы до вопросов выбора и морали, жизни и смерти.

«"Резервация" — проект невероятно сложный. Сложность в том, что в этом жанре в нашей стране крайне мало проектов, и, соответственно, мало специалистов, которые умеют с ним работать. Кто-то называет этот жанр антиутопией, кто-то — сай-фаем, а кто-то проводит параллели с произведениями Стивена Кинга. Наш проект тоже затрагивает все области по касательной. Эта работа особенно интересна тем, что несмотря на опыт нашей команды, мы все учимся чему-то новому. Работая над проектом, мы снова ощущаем себя студентами с сомнениями вроде: "А так ли это правильно?", "А получится ли?". Именно из таких сомнений рождается нечто особенное», — добавляет продюсер, генеральный директор Team Films Теймур Джафаров.

Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В сериале также играют Николай Шрайбер, Полина Гухман, Алексей Розин, Валерия Астапова, Ольга Макеева, Сергей Барковский и Юрий Насонов. Как говорит креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец, кроме кропотливого выбора актеров, команда много времени уделила поиску оператора с уникальным художественным видением, чтобы сконструировать особый мир сериала и особую визуальную эстетику. Оператором проекта выступает Улугбек Хамраев, а режиссером — Алексей Андрианов.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
KION
персоны
Алексей АндриановВалерия АстаповаСергей БарковскийИлья БурецЕкатерина ВолковаСтанислав ГимадеевПолина ГухманТеймур ДжафаровОльга МакееваЮрий НасоновАлексей РозинУлугбек ХамраевДенис ШведовНиколай ШрайберФилипп Янковский

фотографии >>
Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации» фотографии
Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации» фотографии
Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

День рождения >>

Леонид Броневой
Лилия Буркова
Наталия Денисенко
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Инара Слуцка
Мария Смольникова
Нэт Вулфф
Милла Йовович
Сара Полсон
Билл Пуллман
Джованни Рибизи
Бернард Хилл
Лори Холден
все родившиеся 17 декабря >>

Афиша кино >>

Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Форсаж. Полный вперёд!
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
P.S. Верю в любовь
драма, мелодрама
Великобритания, США, 2023
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?