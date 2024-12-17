Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации»

KION и продакшн Team Films при участии телеканала РЕН ТВ приступили к работе над мультижанровым сериалом «Резервация», первой экранизацией фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Главные роли играют Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра, где состоится цифровая премьера проекта. Телевизионный релиз состоится на РЕН ТВ.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
По сюжету бывший полицейский Сергей возвращается домой — но дома больше нет. Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. В резервации нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за ее пределы заканчивается смертью. В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки, Сергей пробирается на закрытую территорию.
«Меня всю жизнь привлекали в кино не бытовые истории, а какие-то странные, сверхъестественные, потусторонние, где нужно преодолеть нечто необычное. Это подстегивает фантазию, всегда интересней работать. Мне и как зрителю нравятся подобные сюжеты и жанры, поэтому, когда пришел сценарий, дело оставалось за малым — пройти пробы. Я очень рад, что я в команде», — рассказывает Денис Шведов.
Проект затронет множество социальных и философских проблем: от противостояния человека и системы до вопросов выбора и морали, жизни и смерти.
«"Резервация" — проект невероятно сложный. Сложность в том, что в этом жанре в нашей стране крайне мало проектов, и, соответственно, мало специалистов, которые умеют с ним работать. Кто-то называет этот жанр антиутопией, кто-то — сай-фаем, а кто-то проводит параллели с произведениями Стивена Кинга. Наш проект тоже затрагивает все области по касательной. Эта работа особенно интересна тем, что несмотря на опыт нашей команды, мы все учимся чему-то новому. Работая над проектом, мы снова ощущаем себя студентами с сомнениями вроде: "А так ли это правильно?", "А получится ли?". Именно из таких сомнений рождается нечто особенное», — добавляет продюсер, генеральный директор Team Films Теймур Джафаров.
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