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Режиссер «Осьминога» Алексей Степанов работает над комедией «Скуф»

17 декабря
2024 год

Новости кино >>
17 декабря 2024
Режиссер фильма «Осьминог» Алексей Степанов начал разработку новой комедийной ленты «Скуф». Фильм станет остроумным исследованием социальных стереотипов, межпоколенческих противоречий и семейных отношений, сообщает пресс-служба проекта. Каст картины держится в секрете.

Режиссер «Осьминога» Алексей Степанов работает над комедией «Скуф»
фото: кинокомпания SoFilm

Главный герой картины Аркадий — обычный мужик, живущий в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в танчики. И по мнению абсолютно всех, даже самых близких друзей, он — эталонный скуф. Но все меняется, когда он узнает, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены. Чтобы заслужить приглашение и лично повести дочь к алтарю, ему придется преобразиться не только внешне, но и внутренне. Однако превратиться из скуфа в «идеального масика» оказывается почти невозможной задачей, особенно когда окружающие уже наложили на тебя свой ярлык.

«Мы видим огромный коммерческий потенциал картины. Это двойной хай-концепт. Первый — на уровне сюжета, второй — на уровне артиста. Найдено шикарное решение по главному герою. Это человек с многомиллионной аудиторией, которого знает и обожает каждый человек, кто пользуется интернетом. Это будет очень громкий кинодебют. Нами принято решение не раскрывать имя по личным соображениям, но поверьте, это будет хит по классической схеме - посмеяться и поплакать. После «Осьминога» я полностью сфокусировался на бизнес процессах своей компании и не думал, что в ближайшее время снова сяду в режиссерское кресло. Это для меня новый вызов. Принимаю его с высоко поднятой головой. Будем творить историю», — отмечает Алексей Степанов.

Алексей Степанов является основателем кинокомпании SoFilm. Картина «Скуф» производится совместно с компанией Papini Prod Гайка Асатряна, создателя франшизы «Манюня».

«Идея фильма у меня родилась спонтанно, и я четко поймал себя на мысли, что это народный хит, который будет жить очень долго. Я очень рад, что моя компания Papini Prod договорилась о долгосрочном сотрудничестве с компанией SoFilm. Эта картина станет нашей первой совместной работой. А еще больше рад, что снимать будет Алексей Степанов, потому что у него прекрасное чувство юмора и способ доказать, что он может делать не только авторское кино и но и зрительское», — подчеркивает Гайк Асатрян.

Завершение работы над фильмом запланировано на конец 2025 года.
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