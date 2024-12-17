Телепремьера «Плевако» с Сергеем Безруковым состоится 23 декабря

Телепремьера исторического детектива «Плевако» с Сергеем Безруковым состоится 23 декабря в эфире НТВ. Многосерийная картина расскажет о звезде российской адвокатуры, блестящем ораторе, которого современники прозвали «московским златоустом», – Федоре Никифоровиче Плевако, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба НТВ
После того, как император Александр II провел реформу, по итогам которой судебные процессы стали открытыми, а каждый подсудимый получил право на защиту, в крупных городах стала собираться отдельная группа адвокатов. Все они обладали исключительными навыками ораторского мастерства, что привлекало на суды с их участием огромное количество зрителей.
«Федор Плевако – очень яркая натура, я бы сказал, он великолепен. Но жизнь человеческая непредсказуема, и бывает то, с чем ты сталкиваешься совершенно неожиданно. Ты блестяще выигрываешь все суды, за тобой уже тянется шлейф абсолютного победителя, но иногда случается ситуация, когда тебя вынуждают проигрывать. В этом проекте у меня потрясающие партнеры. Оля Лерман великолепна, Коля Шрайбер, с которым мы встречаемся уже не в первый раз, здесь для меня открылся совершенно по-новому, Игорь Гордин, Зоя Бербер, Олег Савцов — просто прекрасны. Маша Смольникова, которая играет мою сестру, очень убедительно превратилась в калмычку, поскольку мама Плевако была калмычкой. Мы решили подчеркнуть это и даже вели диалоги на калмыцком. Кстати, танцы в финале первой серии – это импровизация и тоже в какой-то степени поклон корням: я посмотрел калмыцкие танцы и просто поимпровизировал, а в итоге этот эпизод вошел в кино. Мне кажется, все 10 серий – это полноценное погружение в эпоху. Здесь нет выпадения из времени, хотя это невероятно сложно – создать такую атмосферу, чтобы зритель поверил», — рассказывает Сергей Безруков.
Выдающийся ораторский талант и природная смекалка помогают Плевако в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считают его героем. Но однажды его мир начинает рушиться: в его конторе проводятся обыски, королева воровского мира хочет ему отомстить, а внезапно вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене рискуют обернуться катастрофой. Перед Плевако встает вопрос: как помогать людям и сохранить любовь, если под угрозой твоя жизнь, карьера и репутация?
фото: пресс-служба НТВ
«Я счастлива, что благодаря нашей картине зрители познакомятся с Федором Плевако и узнают больше о профессии адвоката того времени. Это тот самый период, когда после реформы суд был истинно независимым. Это расцвет отечественной юриспруденции, время, когда каждый имел право на настоящую защиту, будь то простой крестьянин или человек из высшего сословия. У Плевако не было никаких предубеждений, его волновала человеческая история, он брался за любое дело. Картина у нас точно не скучная! Каждая серия заканчивается непосредственно судебным процессом, и чтобы он получился вдумчивы и острым, он должен быть подготовлен. Пружина, которая должна выстрелить, сжимаетс в течение всей серии. Мне нравится привносить современный взгляд в историческую драму. В этом, мне кажется, залог успеха! Но в таком случае мы должны быть еще более точными в самом материале: в реквизите, костюмах, антураже, фразах и репликах, в этикете и приборах на столе. Только после этого мы имеем право добавить какие-то лихие приемы, которые позволят нам говорить с современным зрителем на современном языке», — говорит режиссер и автор сценария Анна Матисон.
В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов – дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.
Съемки картины проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако – в Троицке. В проекте задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.
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