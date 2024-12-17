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Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин и Полина Гухман станут потомственными таксистами

17 декабря
2024 год

Новости кино >>
17 декабря 2024
Кинопоиск представил тизер-трейлер и постер сериала о необычной семье таксистов «Баранкины и камни силы». Комедийный проект с элементами фантастики выйдет в онлайн-кинотеатре в 2025 году.



Главные роли исполнили Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Дмитрий Журавлев, Ксения Кутепова, Марина Доможирова, Мирон Проворов, Илья Соболев и другие.

Герои сериала — обычная семья с необычными способностями: они могут перевоплощаться, останавливать время, читать мысли и даже путешествовать во времени. А еще Баранкины — потомственные водители. И в этом деле их здорово выручают сверхсилы: ведь как иначе везде успевать, помогать пассажирам и сохранять пятизвездочный рейтинг в приложении? Однажды на улицы современной Москвы из далекого прошлого телепортируется Варвара Баранкина, городская извозчица, с которой начался их род. Семейству предстоит объединиться, чтобы отправить Варвару домой и разобраться с загадочным злодеем, который охотится за редким артефактом.

Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин и Полина Гухман станут потомственными таксистами
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Режиссером «Баранкиных» выступил Михаил Поляков, продюсерами — Ольга Филипук, Михаил Китаев, Дарья Капля, креативным продюсером стал Андрей Федяй.
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