Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин и Полина Гухман станут потомственными таксистами

Герои сериала — обычная семья с необычными способностями: они могут перевоплощаться, останавливать время, читать мысли и даже путешествовать во времени. А еще Баранкины — потомственные водители. И в этом деле их здорово выручают сверхсилы: ведь как иначе везде успевать, помогать пассажирам и сохранять пятизвездочный рейтинг в приложении? Однажды на улицы современной Москвы из далекого прошлого телепортируется Варвара Баранкина, городская извозчица, с которой начался их род. Семейству предстоит объединиться, чтобы отправить Варвару домой и разобраться с загадочным злодеем, который охотится за редким артефактом.
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