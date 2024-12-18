Российский продюсер Артем Васильев возглавил ирландскую компанию Lazy Sunday

Генеральный директор Metrafilms Артем Васильев
запустил новый лейбл Lazy Sunday, базирующийся в Ирландии и занимающийся разработкой и производством анимационных и игровых проектов для международной аудитории. Об этом сообщает Variety
.
Российский продюсер надеется, что новая компания станет мостом, соединяющим Западную Европу с Восточной Европой, а также обеспечит связь с его нынешней оперативной базой в Молдове. «Я твердо верю, что регион Восточной Европы чрезвычайно богат талантами мирового уровня и захватывающими историями, которые еще предстоит рассказать. Восточноевропейские таланты могут многое привнести в международную киноиндустрию, и Lazy Sunday — это компания, которая может стать мостом между Востоком и Западом благодаря нашему опыту, истории и тому, где мы находимся сегодня. Это действительно захватывающее положение. Мы продолжаем работать со многими талантами, с которыми мы сотрудничали ранее. Это Кирилл Соколов, Роман Васьянов и Алиса Хазанова, которые также зарекомендовали себя на международной сцене. Мы в восторге от этой возможности, потому что у каждого из этих режиссеров есть уникальное видение, которое мы хотим отстаивать и поддерживать. В то же время в наших проектах также участвуют новые международные таланты из Великобритании, США, Канады, Сербии, Казахстана. Мы также активно разрабатываем проекты для региона Юго-Восточной Азии»,
— рассказал Васильев.
Lazy Sunday, офис которой будет располагаться в Дублине, на самом деле является переименованным ирландским подразделением продюсерской компании Film and Music Entertainment, созданной Майком Дауни, которую теперь возглавил Васильев. Руководством компанией также займется креативный продюсер Алан Кин, работавший над «Удивительным миром Гамбола
» и сериалом по «Сезону охоты
».
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Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»
За лейблом закреплен целый ряд проектов на английском и местных языках в сфере кино и телевидения. Во-первых, это новый фильм Кирилла Соколова «Один в океане» с Данилой Козловским
, основанный на автобиографии советского, канадского и израильского океанографа Станислава Курилова, который получил известность благодаря побегу вплавь с борта советского туристического лайнера в 1974 году. Ведутся переговоры о съемках картины с участием актеров класса А. Во-вторых, оператор Роман Васьянов снимает «Трип кассира» по сценарию постоянного соавтора Андрея Звягинцева Олега Негина
о старом друге, посещающем некогда успешного пластического хирурга на роскошном острове. Производство должно начаться в Юго-Восточной Азии в конце 2025 года или в начале 2026-го. В-третьих, готовится балетная драма «Сверхновая» от режиссера Алисы Хазановой и сценариста Антона Яруша
, основанная на жизни Оксаны Кардаш
, которая сама же и сыграет главную роль.
Среди других работ — режиссерский дебют сценариста Натальи Уваровой «Малика», представляющий собой женскую драму о замкнутой диаспоре в Казахстане, женский англоязычный хоррор «Самая восхитительная игра» от продюсеров Владислава Северцева
и Милоша Джукелича, съемки которого запланированы на 2025 год, англоязычный триллер «Плохие новости» от сценариста Ильи Цофина
о восточноевропейском обществе на Западе, и находящаяся в разработке спортивная драма «Мой великан» сценариста Стаса Иванова
о вьетнамском студенте, внезапно оказавшемся в мире профессионального баскетбола.
«Высокий сезон». Тизер
Согласно пресс-службе компании Lazy Sunday, заканчивается работа над восьмисерийной драмой «Высокий сезон
» все того же Иванова, съемки которой проходили в уходящем году во вьетнамских городах Фанранге, Нячанге и Хошимине. Главные роли исполнили Павел Попов
, Анна Завтур
, Сергей Горошко
, Артур Бесчастный
, Фрол Фролов
, Юрий Насонов
и Донг Ань Куинь. Сериал создан совместно с кинокомпаниями Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE и Chanh Phuong Films. Премьера в России состоится в 2025 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах START и Okko. По сюжету молодая пара Миша (Попов) и Аня (Завтур) проводят свой отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день отдыха, накануне отъезда, Аня пропадает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром (Бесчастный), которого считала мертвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и очень скоро обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом, которое она от него намеренно утаила. Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама – Тао, которая вернулась в свой родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.
Среди других сериалов заявлены черная комедия Fingerblast о суперзвезде видеоигр, чей сюжет включает мафию, запретные романы и семейные тайны, и основанный на «Белом списке
» Хазановой криминальный триллер «Список» о двух детективах, расследующих серию подростковых суицидов. Также есть линейка из четырех англоязычных анимационных проектов, включая сериалы «Оккупация: Ведьма», «Соня из Тоствилля» и «Бип-Буп», а также ленту «Капуста против Моркови».
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