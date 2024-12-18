Российские кинокритики назвали «Трассу» лучшим сериалом 2024 года

что почитать?

Главная тема Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч Обзор светской хроники

Спутник телезрителя «Неадекватные люди 2»: Любовь да совет В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

Спутник телезрителя Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора В ночь с 18 на 19 декабря, 00:25, viju TV1000 русское

Спутник телезрителя «Капитан Филлипс»: Остаться в живых 16 декабря, 21:25, viju TV1000

Интервью Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная» О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии