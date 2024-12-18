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Российские кинокритики назвали «Трассу» лучшим сериалом 2024 года

18 декабря
2024 год

Новости кино >>
18 декабря 2024
В конце года ведущий сайт о российском кино Кино-Театр.Ру традиционно просит главных российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году это юбилейный, 10-й выпуск рейтинга, и если в первом «Выборе критиков» в 2015 году участвовали 10 экспертов, то сейчас в этот список вошли 25 представителей индустрии, сотрудничающих с изданиями «Российская Газета», «7 Дней», «Правила жизни», «Кинопоиск», «Газета.Ru», «Афиша», «Независимая газета», «Ведомости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», The City, «ПрофиСинема», «КиноРепортер», «Телепрограмма», Time Out, радиостанцией «Серебряный дождь», а также авторы топовых телеграм-каналов о кино («Комендант кинокрепости», Alperina, Афанасьева ТВ&Digital, КиноКотик, Эх, Сериал…, Изнанка сериала, Кино с Ларисой Малюковой, РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ, Арина Бородина), эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

Российские кинокритики назвали «Трассу» лучшим сериалом 2024 года

Все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2024 году в России вышло 241 (учитывались только игровые проекты, в которых более четырех серий) — ровно столько же их было в 2023-м. В этом году премьеры 104 сериалов состоялись на ТВ и 137-ми – на платформах. Третий год соотношение теле- и онлайн-проектов сохраняется 40% к 60%. Из предложенного списка проектов 2024 года 25 экспертов обратили внимание на 41, а в топы взяли 25 сериалов. В тройках, которые обозначили кинокритики, только 12 проектов упомянуты более одного раза, более трех раз — всего шесть. Лидеры мнений в этом году определились уверенно, несмотря на многочисленные жалобы критиков о том, что им было сложно выбирать и год «неурожайный».

Читать Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков
По итогам голосования безоговорочным победителем стал сериал онлайн-кинотеатра Okko «Трасса». Его упомянули в топах 12 из 25 профессиональных зрителей, из них 9 присудили ему первое место. С существенным отрывом, но столь же уверенно на втором месте сериал «Дайте шоу» (Иви и KION) — 8 упоминаний и 4 первых места. Замыкает тройку «Последний богатырь. Наследие» от платформы Start — 7 упоминаний и 2 первых места. Всего один балл проигрывают «Богатырю» «Дети перемен» (Start, Wink) — 6 критиков из 25 назвали этот проект в числе лучших. Шестерку лучших замыкают сериалы «Она такая классная» (KION) и «Лихие» (Okko, Start). Остальные участники хит-парада представлены в сводной статистической таблице.

Российские кинокритики назвали «Трассу» лучшим сериалом 2024 года

Лидер вещания в этом году снова сменился. В 2022-м это был Кинопоиск, в 2023-м Wink, в 2024-м стал онлайн-кинотеатр Okko, на котором состоялись премьеры пяти проектов из первой десятки кинокритиков (а по всему рейтингу доля 37%). На втором месте онлайн-кинотеатр START — в первой пятерке критиков три их успешных сериала. Зрители, которые весь год были подписаны на эти две платформы, кажется, увидели все самое лучшее.

В честь десятилетнего юбилея рейтинга Кино-Театр.Ру напоминает о победителях прошлых лет:

2015 — «Измены»
2016 — «Ольга»
2017 — «Оптимисты»
2018 — «Звоните ДиКаприо!»
2019 — «Шторм» и «Эпидемия»
2020 — «Перевал Дятлова»
2021 — «Вампиры средней полосы»
2022 — «1703»
2023 — «Слово пацана. Кровь на асфальте»
2024 — «Трасса»
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