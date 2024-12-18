Российские кинокритики назвали «Трассу» лучшим сериалом 2024 года

В конце года ведущий сайт о российском кино Кино-Театр.Ру
традиционно просит главных российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году это юбилейный, 10-й выпуск рейтинга
, и если в первом «Выборе критиков» в 2015 году участвовали 10 экспертов, то сейчас в этот список вошли 25 представителей индустрии, сотрудничающих с изданиями «Российская Газета», «7 Дней», «Правила жизни», «Кинопоиск», «Газета.Ru», «Афиша», «Независимая газета», «Ведомости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», The City, «ПрофиСинема», «КиноРепортер», «Телепрограмма», Time Out, радиостанцией «Серебряный дождь», а также авторы топовых телеграм-каналов о кино («Комендант кинокрепости
», Alperina
, Афанасьева ТВ&Digital
, КиноКотик
, Эх, Сериал…
, Изнанка сериала
, Кино с Ларисой Малюковой
, РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ
, Арина Бородина), эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.
Все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2024 году в России вышло 241 (учитывались только игровые проекты, в которых более четырех серий) — ровно столько же их было в 2023-м. В этом году премьеры 104 сериалов состоялись на ТВ и 137-ми – на платформах. Третий год соотношение теле- и онлайн-проектов сохраняется 40% к 60%. Из предложенного списка проектов 2024 года 25 экспертов обратили внимание на 41, а в топы взяли 25 сериалов. В тройках, которые обозначили кинокритики, только 12 проектов упомянуты более одного раза, более трех раз — всего шесть. Лидеры мнений в этом году определились уверенно, несмотря на многочисленные жалобы критиков о том, что им было сложно выбирать и год «неурожайный».
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Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков
По итогам голосования безоговорочным победителем стал сериал онлайн-кинотеатра Okko «Трасса
». Его упомянули в топах 12 из 25 профессиональных зрителей, из них 9 присудили ему первое место. С существенным отрывом, но столь же уверенно на втором месте сериал «Дайте шоу
» (Иви и KION) — 8 упоминаний и 4 первых места. Замыкает тройку «Последний богатырь. Наследие
» от платформы Start — 7 упоминаний и 2 первых места. Всего один балл проигрывают «Богатырю» «Дети перемен
» (Start, Wink) — 6 критиков из 25 назвали этот проект в числе лучших. Шестерку лучших замыкают сериалы «Она такая классная
» (KION) и «Лихие
» (Okko, Start). Остальные участники хит-парада представлены в сводной статистической таблице.
Лидер вещания в этом году снова сменился. В 2022-м это был Кинопоиск, в 2023-м Wink, в 2024-м стал онлайн-кинотеатр Okko, на котором состоялись премьеры пяти проектов из первой десятки кинокритиков (а по всему рейтингу доля 37%). На втором месте онлайн-кинотеатр START — в первой пятерке критиков три их успешных сериала. Зрители, которые весь год были подписаны на эти две платформы, кажется, увидели все самое лучшее.
В честь десятилетнего юбилея рейтинга Кино-Театр.Ру напоминает о победителях прошлых лет:
2015 — «Измены
»
2016 — «Ольга
»
2017 — «Оптимисты
»
2018 — «Звоните ДиКаприо!
»
2019 — «Шторм
» и «Эпидемия
»
2020 — «Перевал Дятлова
»
2021 — «Вампиры средней полосы
»
2022 — «1703
»
2023 — «Слово пацана. Кровь на асфальте
»
2024 — «Трасса»
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