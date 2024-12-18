Милош Бикович сыграет в «Сочинителе» Александра Велединского

Александр Велединский
адаптирует для кино роман выдающегося македонского писателя Венко Андоновского «Пуп света». Свою новую работу режиссер представил на питчинге
Фонда кино, посвященном национальным фильмам, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Картина «Сочинитель» производства «Телекомпаним "Мостелефильм Дистрибьюшн"» расскажет про потерявшего вдохновение и веру в себя писателя, которого втягивают в мистическое переплетение реальностей, где его творения начинают влиять на судьбы окружающих и на его судьбу. Велединский сам написал сценарий и займет режиссерское кресло.
Среди актеров заявлены Милош Бикович
и Эмир Кустурица
. Звезда «Холопа
» записал видеообращенее, в котором подтвердил свое участие и описал первоисточник как «балканский "Мастер и Маргарита"»
. Часть съемок пройдет в Сербии, в фильме примут участие местные кинематографисты и актеры. Съемочный период стартует летом наступающего года, релиз намечен на 2026-й. В качестве дистрибьютора числится кинокомпания «Централ Партнершип».
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