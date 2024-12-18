Милош Бикович сыграет в «Сочинителе» Александра Велединского

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«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака

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Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано