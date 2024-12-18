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Евгений Цыганов посетит «Отель "У погибшего альпиниста"»

18 декабря
2024 год

Новости кино >>
18 декабря 2024
Евгений Цыганов получил главную роль в новой экранизации повести Аркадия и Бориса Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"». Об этом рассказали режиссер Александр Домогаров-младший и продюсер Рубен Дишдишян в рамках питчинга иных, который проводит в настоящий момент Фонд кино.

Евгений Цыганов посетит «Отель У погибшего альпиниста»
фото: t.me

Фантастический детектив был написан Стругацкими в 1969 году. Действие повести происходит в небольшом отеле, расположенном где-то в европейских горах. Туда приезжает на отдых инспектор Петер Глебски. Через несколько дней после его прибытия на место, где расположен отель, сходит лавина, из-за чего выезд становится невозможен, любая связь с внешним миром также потеряна. Однако в отеле появляется загадочный человек, ищущий одного из постояльцев, который, как выясняется после обхода территории, оказывается мертв – ему свернули шею в закрытой изнутри комнате. В 1979-м на студии «Таллинфильм» был снят одноименный фильм.

За производство отвечают кинокомпания «Марс Медиа» и Первый канал. Съемки стартуют зимой 2025 года.
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№ 2
Sergey Tsvetkov   18.12.2024 - 17:06
Трилогия о депрессивном детективе на грани роскомнадзора ("Девятая", "Проводник", "Мертвое озеро") становится квадрологией? читать далее>>
№ 1
vit.g. (spb)   18.12.2024 - 16:13
О, господи! Только не Цыганов, прошу вас, продюсеры. Ну не для него роль Глебски. Ещё Снигирь на роль Чада возьмите! Домогарову-мл. желаю удачи в съёмках.Это искренне. Но Цыганова замени. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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