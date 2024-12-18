Анна Меликян снимет ироничную сказку «Дива» про юного Призрака Оперы

Евгений Цыганов
, Тимофей Трибунцев
, Федор Лавров
, Андрей Максимов
, Екатерина Воронина
, Юлия Снигирь
, Софья Лебедева
и Вера Майорова
согласились на предложение сыграть в новой картине Анны Меликян
«Дива». Об этом режиссер сообщила на питчинге
иных в Фонде кино.
Зрителей ожидает современная ироничная сказка-трагикомедия о девочке-вундеркинде, которая в возрасте 11 лет из-за своего волшебного голоса становится звездой главного Оперного театра страны. От зависти две бывшие оперные дивы, лишившиеся из-за Майи всех основных партий и ролей, задумали избавиться от ребенка. Ее отравляют, после чего героиня оказывается в загробном мире, где знакомится с призраком дирижера Йозефа.
«Это будет мой самый красивый фильм. И, надеюсь, смешной», —
прокомментировала Меликян. По ее словам, в фильме можно будет услышать главные оперные хиты, а партии исполнят выдающиеся оперные певцы и певицы современности.
Имя исполнительницы титульной роли, выбранной из 2000 юных дарований, пока держится в секрете. За производство отвечают «Киностудия им. М. Горького» и компания «Марс Медиа». Из-за сказочного антуража большая часть съемок пройдет в Санкт-Петербурге, а в Москве планируют использовать в качестве ключевой локации — Оперы — историческую сцену Большого театра.
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