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Анна Меликян снимет ироничную сказку «Дива» про юного Призрака Оперы

18 декабря
2024 год

Новости кино >>
18 декабря 2024
Евгений Цыганов, Тимофей Трибунцев, Федор Лавров, Андрей Максимов, Екатерина Воронина, Юлия Снигирь, Софья Лебедева и Вера Майорова согласились на предложение сыграть в новой картине Анны Меликян «Дива». Об этом режиссер сообщила на питчинге иных в Фонде кино.

Зрителей ожидает современная ироничная сказка-трагикомедия о девочке-вундеркинде, которая в возрасте 11 лет из-за своего волшебного голоса становится звездой главного Оперного театра страны. От зависти две бывшие оперные дивы, лишившиеся из-за Майи всех основных партий и ролей, задумали избавиться от ребенка. Ее отравляют, после чего героиня оказывается в загробном мире, где знакомится с призраком дирижера Йозефа.

Анна Меликян снимет ироничную сказку «Дива» про юного Призрака Оперы
фото: t.me

«Это будет мой самый красивый фильм. И, надеюсь, смешной», — прокомментировала Меликян. По ее словам, в фильме можно будет услышать главные оперные хиты, а партии исполнят выдающиеся оперные певцы и певицы современности.

Имя исполнительницы титульной роли, выбранной из 2000 юных дарований, пока держится в секрете. За производство отвечают «Киностудия им. М. Горького» и компания «Марс Медиа». Из-за сказочного антуража большая часть съемок пройдет в Санкт-Петербурге, а в Москве планируют использовать в качестве ключевой локации — Оперы — историческую сцену Большого театра.
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