Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января

Стала известна дата премьеры иронического детектива Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске». Согласно пресс-службе Premier, сериал производства кинокомпании 1-2-3 Production выйдет на платформе 23 января.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
Сюжет развернется в городе Рыбинск, где живет журналист региональной газеты Юра в исполнении Тимофея Трибунцева. Главный герой выпивает, ему сложно найти общий язык с дочерью-подростком, а его жена, похоже, собирается уйти к другому. Внезапно в жизни репортера происходит событие, которое меняет все: он начинает предвидеть убийства. Тихий городок потрясает серия преступлений, а большинство улик указывают на Юру. Понимая, что полиция просто повесит все на него, он сам берется за расследование, а помогает ему в этом бывший возлюбленный убитой актрисы – Ширмик (Рузиль Минекаев).
По словам автора идеи и сценария Ивана Баранова, «великое множество историй гуляют по свету: одни пишутся на заказ, другие — по наитию, а третьи — для души, в тиши авторской комнаты. Сериал "Подслушано в Рыбинске" относится к последним. Кто знает, найдет ли он отклик в сердцах зрителей или останется недооцененным шедевром, но каждый кадр и каждое слово в нем – для меня чистое удовольствие. Я не только пофантазировал на тему "а что если…", но и воскресил дух мест своей рыбинской юности».
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