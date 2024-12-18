Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января

что почитать?

В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет

Позже Картозия обратился с аналогичным заявлением против Андреасяна

Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

«Это символический привет от папы»: Марьяна Спивак рассказала о потере отца и съёмках в сериале «Мамонты»

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч

Интервью

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии