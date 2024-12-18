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Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января

18 декабря
2024 год

Новости кино >>
18 декабря 2024
Стала известна дата премьеры иронического детектива Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске». Согласно пресс-службе Premier, сериал производства кинокомпании 1-2-3 Production выйдет на платформе 23 января.

Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Сюжет развернется в городе Рыбинск, где живет журналист региональной газеты Юра в исполнении Тимофея Трибунцева. Главный герой выпивает, ему сложно найти общий язык с дочерью-подростком, а его жена, похоже, собирается уйти к другому. Внезапно в жизни репортера происходит событие, которое меняет все: он начинает предвидеть убийства. Тихий городок потрясает серия преступлений, а большинство улик указывают на Юру. Понимая, что полиция просто повесит все на него, он сам берется за расследование, а помогает ему в этом бывший возлюбленный убитой актрисы – Ширмик (Рузиль Минекаев).

По словам автора идеи и сценария Ивана Баранова, «великое множество историй гуляют по свету: одни пишутся на заказ, другие — по наитию, а третьи — для души, в тиши авторской комнаты. Сериал "Подслушано в Рыбинске" относится к последним. Кто знает, найдет ли он отклик в сердцах зрителей или останется недооцененным шедевром, но каждый кадр и каждое слово в нем – для меня чистое удовольствие. Я не только пофантазировал на тему "а что если…", но и воскресил дух мест своей рыбинской юности».

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В сериале также приняли участие Антон Васильев, Михаил Кремер, Юлия Хлынина, Варвара Володина и другие актеры.
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Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске»
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Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января фотографии
Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января фотографии
Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января фотографии
Детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым выйдет 23 января фотографии
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