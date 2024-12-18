Картину Ренаты Джало «На этой земле» включили в программу Роттердамского кинофестиваля

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Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч

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Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано