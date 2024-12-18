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Картину Ренаты Джало «На этой земле» включили в программу Роттердамского кинофестиваля

18 декабря
2024 год

Новости кино >>
18 декабря 2024
Картина Ренаты Джало «На этой земле» включена в программу Международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет с 30 января по 9 февраля 2025 года. Об этом сообщается на сайте смотра.

Картину Ренаты Джало «На этой земле» включили в программу Роттердамского кинофестиваля

События фильма, снятого выпускницей ВГИКа, разворачиваются в конце XVIII века. Беглый крестьянин заслуживает славу «русского Икара», когда проверяет самодельные крылья отчаянным прыжком с крыши. Взбудораженные жители деревни начинают пристальнее вглядываться в окружающие их аномалии: под немилость старух, бормочущих чудные сказки и науськивающих простой люд, попадают разные юродивые, балаганные артисты и их диковинные трюки, переносчики странных хворей. К последним успевают приписать и Двойняту, которую разлучают с ее больной сестрой-близнецом. Неудивительно, что для юной девушки эксперименты Бескрылого с полетами становятся новой идеей-фикс.

Продюсером и художественным руководителем ленты выступил Алексей Учитель. Главные роли сыграли Виктория Сняткова, Марина Сняткова и Александр Александров. На фестивале «Маяк» в Геленджике картина получила приз за операторскую работу Екатерины Смолиной, а Джало была удостоена особого упоминания жюри.
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