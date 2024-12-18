Про Незнайку и его друзей снимут игровое кино

Про Незнайку и его друзей снимут художественные фильмы. Ради этого Первый канал и студия Yellow, Black and White заключили договор с наследником творчества Николая Носова Игорем Носовым, уточняет пресс-служба телеканала.
«Как показывает опрос ВЦИОМ, "Незнайка" – самая ожидаемая российская экранизация. Надеюсь, мы оправдаем эти надежды и те, кто родился в 21 веке и, возможно, еще даже не умеет читать, полюбят "Незнайку" так же, как их родители, бабушки и дедушки, родившиеся в веке двадцатом», — говорит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
фото: пресс-служба Первого канала
Серия Николая Носова, изданная с 1954-го по 1965 год, состоит из трех романов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» и рассказа «Винтик, Шпунтик и пылесос». «Начиная работать с классическими произведениями, студия Yellow, Black and White всегда ставит в приоритет бережное отношение к источнику. Мы сделаем все, чтобы и в "Незнайке" выдержать грань между классическим прочтением и современным киноязыком. Первый полнометражный фильм по мотивам легендарной книги подарит и взрослым, и детям новые эмоции от любимой истории», — уверяет генеральный продюсер студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян.
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