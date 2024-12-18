Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Братья Андреасяны работают над байопиком Романа Костомарова

18 декабря
2024 год

Новости кино >>
18 декабря 2024
Кинокомпания братьев Андреасян работает над биографической картиной «Костомаров». Об этом стало известно на питчинге иных в Фонде кино.

Братья Андреасяны работают над байопиком Романа Костомарова
фото: t.me

Социально значимый фильм будет посвящен заслуженному мастеру спорта России, двухкратному чемпиону мира в танцах на льду, олимпийскому чемпиону 2006 года, фигуристу Роману Костомарову. Создатели сконцентрируют свое внимание на его спортивной карьере, победах и трудностях. О будущей ленте рассказали сам Костомаров и продюсеры Гевонд и Сарик Андреасяны.

Режиссерское кресло займет Сарик Андреасян. Картина продолжит линейку исторических и биографических работ кинокомпании, в которую ранее вошли «Землетрясение», «Непрощенный» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Актерский состав пока не утвержден. Среди кандидатур на титульную роль — Павел Прилучный, Кирилл Зайцев, Максим Матвеев, Александр Метелкин и Роман Маякин. Образ жены фигуриста Оксаны Домниной могут воплотить на большом экране Светлана Ходченкова, Светлана Иванова и Полина Максимова.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анна Меликян снимет ироничную сказку «Дива» про юного Призрака Оперы
Милош Бикович сыграет в «Сочинителе» Александра Велединского
Евгений Цыганов посетит «Отель "У погибшего альпиниста"»
Поиск по меткам
питчингФонд кино
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянОксана ДомнинаКирилл ЗайцевСветлана ИвановаРоман КостомаровПолина МаксимоваМаксим МатвеевРоман МаякинАлександр Метёлкин (II)Павел ПрилучныйСветлана Ходченкова
фильмы
ЗемлетрясениеНа солнце вдоль рядов кукурузыНепрощённый

анонс

Кинокарта

День рождения >>

Денис Власенко
Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Эшли Бенсон
Бетти Грэйбл
Каспер Ван Дин
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Форсаж. Полный вперёд!
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
P.S. Верю в любовь
драма, мелодрама
Великобритания, США, 2023
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
Новости кино
«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
Впервые в тройке лидеров среди актеров нет Станислава Бондаренко и Павла Прилучного, а Мария Куликова заняла вторую строчку в топе актрис
15 комментариев