Братья Андреасяны работают над байопиком Романа Костомарова

Кинокомпания братьев Андреасян работает над биографической картиной «Костомаров». Об этом стало известно на питчинге
иных в Фонде кино.
Социально значимый фильм будет посвящен заслуженному мастеру спорта России, двухкратному чемпиону мира в танцах на льду, олимпийскому чемпиону 2006 года, фигуристу Роману Костомарову
. Создатели сконцентрируют свое внимание на его спортивной карьере, победах и трудностях. О будущей ленте рассказали сам Костомаров и продюсеры Гевонд
и Сарик Андреасяны.
Режиссерское кресло займет Сарик Андреасян
. Картина продолжит линейку исторических и биографических работ кинокомпании, в которую ранее вошли «Землетрясение
», «Непрощенный
» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы
». Актерский состав пока не утвержден. Среди кандидатур на титульную роль — Павел Прилучный
, Кирилл Зайцев
, Максим Матвеев
, Александр Метелкин
и Роман Маякин
. Образ жены фигуриста Оксаны Домниной
могут воплотить на большом экране Светлана Ходченкова
, Светлана Иванова
и Полина Максимова
.
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